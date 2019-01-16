Как сохранить брак - ученые вывели формулу

По мнению ученых, в случае если один из партнеров слишком часто требует что-то от другого, то такая семья может не выдержать проверки на прочность, особенно, если уровень ее благосостояния оставляет желать лучшего.

К такому мнению пришли социологи из калифорнйского университета.

По словам автора исследования Жаклин Росс об этом могут свидетельствовать проведенные эксперименты, которые длились 1,5 года.

Во всех экспериментах роль движущей силы была отведена женщине. Она должна была постоянно что-то просить или требовать от своего супруга, а тот, в ответ, либо же обязан был идти ей навстречу, выполняя просьбы, либо же категорически отказывать.

Отмечается, что для участия в первом эксперименте было отобрано более 500 семейных пар, которые состояли в браке не менее пяти лет и имели, как минимум, одного ребенка, либо же ожидали его рождения. Из них 40% семей находилось в бедственном материальном положении.

Ученым удалось выяснить, что в тех случаях, когда мужчины игнорировали требования своих партнерш, то в семье наблюдалась стабильность в удовлетворенности отношениями.

При этом похожая тенденция была заметна и для «безденежных» пар. Но в случаях, когда эта ситуация развивалась в семьях с достатком, то уровень удовлетворенности отношениями сильно снижался.

Сами исследователи подчеркивают, что не ожидали увидеть такие результаты и удивлены тем, что отношения в бедной семье крайне портились, если муж прислушивался к супруге.

Второй эксперимент, в котором приняли участие пары с меньшим опытом семейной жизни и молодожены, также показал похожие результаты.

Ранее британские ученые заявили, что провели исследования и установили, что люди, состоящие в браке гораздо меньше подвержены риску внезапной смерти, а также реже страдают болезнями сердечно-сосудистой системы.

Они подчеркнули, что для получения результатов исследования потратили несколько десятилетий (с 1963 по 2015гг), пытаясь установить взаимосвязь между здоровьем людей и их семейным положением.

В исследованиях приняли участие более дух миллионов человек в возрасте от 42 до 77 лет.

В итоге и оказалось, что несемейные люди, которые ранее никогда не были в браке, либо же развелись или овдовели, умирали чаще своих сверстников, имеющих постоянного партнера.

Также при этом исследовании выяснилось, что в случае развода риск появления болезней сердца и сосудов возрастал почти на 25 %, а инсульта - на 16%.

Фото: megacurioso.com.br

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