Как ответить на вопрос ребенка

Как же любопытны дети. Они хотят знать все, иногда даже то, что им знать совсем не положено. Хорошие родители стараются отвечать, а плохие довольствуются отговорками. Но дети растут и вопросы их становятся сложнее. И если в 4 года, можно было отделаться выдуманной нелепой историей, то в 6 лет, ребенок ждет прямого логического объяснения. И вам придется потрудится, чтобы ответить на некоторые из них. Однажды ваши дети вырастут и уже их дети будут задавать тысячи вопросов, вот тут-то и станет понятно, хорошим ли вы были учителем. Конечно на многие вопросы нам не найти ответы, но на некоторые вполне легко ответить.

Представьте себе, к вам подходит малыш и сходу в лоб спрашивает, кто умнее: собака или кот? И вот тут у вас появляется великолепный шанс для полноценной лекции. Для начала разберемся, что считать умом. Если подходить строго научно, то умнее всех должен быть тот, у кого больше всего мозговых клеток нейронов. Если исходить из этого показателя, то в голове кошки содержится 250 млн. нейронов. А вот у собаки таких клеток 530 млн. Значит по этой логике собаки значительно умнее мяукающих представителей. Чтобы осознать масштабы отличия, надо знать, что в человеческом мозгу 19 млн. нейронов. Но тут начинаются противоречия, и ребенок может возразить. Дети наблюдательны и могут с вами не согласится. Ведь часто бывает так, что коты показывают себя умнее собак, а некоторые собаки намного умнее людей. Тут можно сослаться, на мнение некоторых исследователей, которые считают, что не количество клеток отвечает за интеллект, а совсем другое. Ведь странно, что некоторые люди под гипнозом вспоминают мелочи, о которых они забыли ещё десятки лет назад. Возможно источник нашей памяти хранится каком-то облачном хранилище, у которого почти не ограниченный объем. Возможно у каждого из нас есть определенный допуск, увеличить который можно только если все время развиваться.

Второй очень частый вопрос от детей - это где же всё-таки холодней? На севере или юге. Тут все значительно проще. Логика подсказывает, что скорее всего холодней на Северном полюсе. Само слово "Южный полюс", заставляет думать, что там значительно теплей. Но увы, именно в Антарктиде почти на 10°C, холоднее чем на Северном полюсе. А все дело в океане. Северный полюс - это по сути огромный каток, который со всех сторон омывается океанами, и к тому же поверхность находится почти на уровне моря. А вот Антарктида - это суша, которая поднимается над морем почти на 2 км. Именно эти различия делают Южный полюс холоднее Северного.

Фото: detki-pogodki.ru

Еще по теме:

Если ребенок спрашивает о смерти

Половое воспитание. Тайна должна остаться

Как ответить ребенку на вопрос "Откуда берутся дети?"

Недетские вопросы наших детей

Как реагировать на жалобы своего малыша?