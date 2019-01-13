Признаки стресса у ребенка
Жизнь ребенка состоит не из одних только радостей и беззаботных игр. Возможно взрослому сложно понять, но ребенка окружает множество новых неизученных вещей. Помимо обучения и воспитания, мозг ребенка находится в постоянном состояние исследования. И хочет он этого или нет, но обилие информации перегружает юный мозг, а это и есть стресс.
Определить причину стресса у ребенка, который пошёл в школу довольно непросто. А вот признаки определяются легко.
Поведение ребенка резко меняется. Он становится очень капризным, а иногда даже агрессивным. Снижается общая активность. Наступает апатия. Только вчера это был веселый непоседа, а сегодня его не радуют вещи, которые он так любил. Он начинает спорить по пустякам и плакать по совершенно не стоящим этого причинам.
В список признаков стресса можно отнести следующее:
- Ухудшение памяти и расстройство внимания. Может казаться, что ребенок сознательно ленится запоминать простые задания.
- Режим сна резко меняется. Наступает длительная бессонница или наоборот сон очень затяжной, но не приносящий желаемого отдыха.
- Спонтанное кратковременное повышение температуры. Как правило это небольшое повышение примерно до 37,5°С.
- Сильное ухудшение аппетита, при этом желание все время есть мучные продукты и сладкое.
- У ребенка появляются необоснованные, выдуманные страхи вызывающие сильное беспокойство.
- Ребенок начинает заявлять о страшных снах, говорит во сне или пытается ходить.
- Ребенок часто жалуется на головную болью
Так как же уберечь ребенка от стресса и как справится с уже наступившим?
Первое и самое важное средство от детского стресса - это режим. Жизнь по расписанию дает множество положительных моментов. Во-первых, организм привыкает к постоянным действиям в одно и тоже время. Это позволяет ему быть готовым к нагрузкам в то или иное время дня. А постоянный ожидаемый отдых будет приносить больше радости.
Также нужно помнить, что апатичное состояние может быть вызвано сезонным дефицитом витаминов и минералов. Нужно обязательно включить в рацион ребенка фрукты, овощи и орехи. Если ребенок ест их не охотно, то можно обратится к педиатру, он составит правильный комплекс, который можно приобрести в аптеке.
Отличным способом профилактики стресса может быть обычная вода. Занятия в бассейне или домашнее закаливание очень помогает избежать стресса. Даже теплый душ с растиранием эфирного масла по телу, хорошо расслабит и успокоит ребенка.
Очень важно внимательно наблюдать за поведением малыша и своевременно оказать ему помощь и поддержку.
Фото: lilove.ru
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