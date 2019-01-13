Признаки стресса у ребенка

Жизнь ребенка состоит не из одних только радостей и беззаботных игр. Возможно взрослому сложно понять, но ребенка окружает множество новых неизученных вещей. Помимо обучения и воспитания, мозг ребенка находится в постоянном состояние исследования. И хочет он этого или нет, но обилие информации перегружает юный мозг, а это и есть стресс.

Определить причину стресса у ребенка, который пошёл в школу довольно непросто. А вот признаки определяются легко.

Поведение ребенка резко меняется. Он становится очень капризным, а иногда даже агрессивным. Снижается общая активность. Наступает апатия. Только вчера это был веселый непоседа, а сегодня его не радуют вещи, которые он так любил. Он начинает спорить по пустякам и плакать по совершенно не стоящим этого причинам.

В список признаков стресса можно отнести следующее:

Ухудшение памяти и расстройство внимания. Может казаться, что ребенок сознательно ленится запоминать простые задания.

Режим сна резко меняется. Наступает длительная бессонница или наоборот сон очень затяжной, но не приносящий желаемого отдыха.

Спонтанное кратковременное повышение температуры. Как правило это небольшое повышение примерно до 37,5°С.

Сильное ухудшение аппетита, при этом желание все время есть мучные продукты и сладкое.

У ребенка появляются необоснованные, выдуманные страхи вызывающие сильное беспокойство.

Ребенок начинает заявлять о страшных снах, говорит во сне или пытается ходить.

Ребенок часто жалуется на головную болью

Так как же уберечь ребенка от стресса и как справится с уже наступившим?

Первое и самое важное средство от детского стресса - это режим. Жизнь по расписанию дает множество положительных моментов. Во-первых, организм привыкает к постоянным действиям в одно и тоже время. Это позволяет ему быть готовым к нагрузкам в то или иное время дня. А постоянный ожидаемый отдых будет приносить больше радости.

Также нужно помнить, что апатичное состояние может быть вызвано сезонным дефицитом витаминов и минералов. Нужно обязательно включить в рацион ребенка фрукты, овощи и орехи. Если ребенок ест их не охотно, то можно обратится к педиатру, он составит правильный комплекс, который можно приобрести в аптеке.

Отличным способом профилактики стресса может быть обычная вода. Занятия в бассейне или домашнее закаливание очень помогает избежать стресса. Даже теплый душ с растиранием эфирного масла по телу, хорошо расслабит и успокоит ребенка.

Очень важно внимательно наблюдать за поведением малыша и своевременно оказать ему помощь и поддержку.

Фото: lilove.ru

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