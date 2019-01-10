Как правильно давать советы детям

Коллектив является важным структурным элементом для построения хорошей системы воспитания. В нем закладываются основы, формируются взгляды, ставится единая цель - её нужно достичь с помощью различных видов деятельности. Назвать семью коллективом сложно, нет определенной организации. Система является зачастую горизонтальной, ведь подчинение не приносит хороших результатов, а заставляет детей чувствовать гнет и давление со стороны родителей. Полная свобода дает максимум возможностей и открывает двери перед ребенком, но она же негативно может повлиять на его формирование, на мнение и взгляды, которые довольно часто не приходятся по нраву старшему поколению. Разберем несколько пунктов из теории воспитания, они помогут иначе взглянуть на желание взрослых давать советы и всячески помогать детям.

Попытайтесь сравнить школу как коллектив и семью, состоящую из детей и взрослых. Важным отличием будет являться размер, кажущийся маленькой деталью, но влияющий на многие процессы, происходящие внутри. Тут же возникает потребность задуматься о влиянии, о социальном воздействии и школы, и семьи. Без факторов, позволяющих оказывать влияние, не получится из малыша вырастить достойного человека, знающего свои права и умеющего отличать хорошее от плохого.

Родители, оставляющие данный этап "на потом" или просто пропускающие его, получают сорванца, невоспитанного ребенка, старающегося постоянно выйти сухим из воды. Со временем мама и папа начинают переводить стрелки на двор, плохое окружение или учителя, недосмотревшего за младенцем в раннем возрасте. Вывод следует один: из-за сложности маленькой системы механизмы воздействия на детей часто проходят мимо ушей или являются неэффективными.

Работа над структурой коллектива в школе лежит не на плечах учителя, за нее ответственность несет директор. Но в семье умение следить за выполненным домашним заданием, готовить есть и успевать заниматься воспитанием зачастую должен один человек. И сложности возникают так часто, что мама или папа не успевают просить о помощи своих родителей или приглашать друзей. Чтобы процесс обучения или получения детьми советов был прост и легок для них нужно запомнить - мысли в голове ребенка постоянно смешиваются, замещаются и обновляются. Они похожи на жизнь, в которой всё идет по кругу и большой спектр обязанностей не отпускает родителей даже сходить в магазин за покупками.

Давать советы и думать, что ребенок сразу же им последует - замечательная мечта, но она начнет сбываться только в случае правильной организации деятельности, распределения времени и обязанностей. Малыш должен видеть пример и следовать ему, он может слышать слова, но на деле видеть совершенно другую картину. Старайтесь, чтобы сказанные ему вещи были не просто громкими словами или способом отвязаться от вопросов. Или советы идут от сердца, постепенно проникая в голову ребенка и оставляя там след, или разговор на данную тему лучше оставить на время, когда уверенность в словах станет достаточно весомой.

Фото: pla-biz.ru

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