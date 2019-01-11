Эксперимент "Кукла Бобо" - исследование о перенимании детьми агрессии

Когда телевизоры вошли в повседневность, родители начали поднимать панику, что передачи, в которых фигурирует жестокое обращение, оказывают негативное влияние на детей, зарождая в них агрессивность. С появлением в жизни приставок, а затем и компьютеров с играми на любой вкус возмущение насилием на экране перешло на новый уровень. Для доказательства или опровержения того, что дети перенимают демонстрируемую им модель поведения, были проведены исследования, одно из которых было совершёно ещё в 1961 году - эксперимент с куклой "Бобо".

Испытуемыми стали дети в возрасте от трёх до шести лет, всего 72 - поровну мальчиков и девочек. Их поделили на три равных подгруппы, но каждый ребенок участвовал в эксперименте без присутствия остальных детей. Их приводили в комнату, где они могли заниматься развлечениями или творчеством в выделенном им месте. Другая часть пространства предназначалась взрослому человеку, где для него лежали конструктор, игрушечный молот, и специальная игрушка - надувная кукла Бобо высотой около метра. Первой группе испытуемых продемонстрировали, как взрослые люди, мужчина или женщина, уделив конструктору незначительное время, не больше минуты, принимались нападать на Бобо. Они били её молотком или руками, злобно кричали на неё, грубо кидали и пинали. Второй группе подобного показано не было - старший спокойно играл с обеими игрушками. Третьей, контрольной группе, было представлено полное отсутствие какого-либо взаимодействия с куклой. Затем детей уводили в следующее помещение, где присутствовали другие, более интересные им игрушки, но едва они начинали игры, как следовал запрет к ним прикасаться со словами, что они предназначены не для них. Через ещё некоторое время испытуемых переводили в третью комнату, имитирующую первую, с Бобо, где сквозь двухстороннее зеркало велось наблюдение.

В итогах учитывался как и пол ребёнка, так и пол взрослого человека. Исследователи пришли к нескольким выводам.

Наблюдавшие агрессивное отношение к кукле, намного чаще его воспроизводили. Также дети повторяли наблюдаемые действия в соответствии с полом старшего - то есть мальчики чаще повторяли мужчин, а девочки женщин. При этом мальчикам было более свойственно применять физическую силу, девочки же в основном "атаковали" куклу словами. Кроме того было отмечено, что мальчики проявляют агрессию несколько раз, девочки выражают недовольство в основном единожды. Две другие группы значительно реже показывали столь ярко выраженный негатив.

Этот опыт доказал, что детям свойственно перенимать поведение старших людей. Также стоит учитывать, что дети в дошкольном возрасте в принципе относятся к миру иначе, чем подростки и взрослые. Но, возвращаясь к началу темы, это не подтверждает того, что фильмы и игры влияют на повышение агрессии, поскольку это изначально разные условия. Адекватный человек с правильным воспитанием отличает реальность от компьютерной имитации и соответственно с этим реагирует. Ему не жаль безликих игровых людей, поскольку есть понимание, что они всего лишь изображения на мониторе, при этом он способен сочувствовать хорошо прописанному персонажу с подробной историей.

Фото:melnica-centr.by

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