Мы живём в веке, когда практически любую информацию можно найти в интернете. Современные мамочки днями и ночами не вылезают из своих смартфонов, изучая, что их малыш должен сделать в первый месяц своей жизни, второй, третий .......

Один из часто задаваемых вопросов поисковику: Так ли важно, чтобы ребёнок ползал?

Нейропсихологи утверждают, что у детей, которые в детстве не ползали на четвереньках или ползали очень мало, в дальнейшем могут быть сложности с обучением в школе, координацией движения, а так же с формированием психики.

Свекровь же, утверждает, что её сын вообще не ползал, и вон, какой гений вырос.

Насколько же важен этап ползанья в развитии ребёнка?

Учеными всего мира доказано, что ползанье влияет на моторику, сенсорное развитие, эмоциональную сферу. Конечно, бывают случаи, когда человек не ползал, но школу окончил с золотой медалью, и вообще по жизни чемпион. Но, зачастую, пропустив такой важный этап, в дальнейшем развитии ребёнка наблюдаются некоторые отклонения.

На что же влияет ползанье?

Моторика.

Путём ползанья ребёнок учиться ходить. Он выносит ногу от бедра, тем самым нарабатывая ротационные движения позвоночника. Укрепляются руки и запястья. Так же ползанье стимулирует развитие сосудов и сердца, обменных процессов и кровообращения. Если малыш начал ползти уже после того как пошел, не нужно ему в этом препятствовать. Наоборот, стимулируйте его к ползанью, играйте с ним в игры, в которых основное действие происходит на четвереньках. Лучше как говорить поздно, чем никогда!

Сенсорное развитие.

Когда ребёнок ползет, он смотрит вперёд и вниз одновременно, благодаря чему привыкает контролировать пространство сразу в двух направлениях. Это базовый навык для дальнейшей жизни: смотреть в тетрадь и на доску, смотреть на дорогу и в боковое зеркало (при вождении машины). Ползанье учит переносить воспринимаемую информацию с горизонтальной плоскости в вертикальную.

Эмоциональная сфера.

Невозможно описать словами, какие эмоции испытывает малыш и сколько уверенности в себе и своих силах он обретает, когда у него получается самому добраться до желаемого объекта. Ему никто не помогал взять эту игрушку, он САМ, независимо от всех дополз, и взял!

Очень важно не только поползти, важно, чтобы ребёнок научился правильно ползать - это вперед на четвереньках в полной координации: одновременно двигая разноименными рукой и ногой.

Важен не сам факт ползанья, а его качество. В случае, когда ребёнок ползает по пластунски, подгибает ногу под попку, ставит одну ножку или обе ноги на стопы - навык ползанья не отрабатывается.

Ползанье - очень важный этап развития ребёнка, и ни в коем случае не стоит его недооценивать. Сегодня есть сотни методик, как помочь малышу освоить этот порой не простой навык. Но если ваш малыш все-таки пропустил этот этап, а такое встречается не так уж и редко, не стоит переживать. Всё это можно компенсировать с помощью специальных занятий, главное найти грамотного специалиста в данном вопросе.

Фото: kolobok.ua

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