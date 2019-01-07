Кого называют "плохими детьми" и откуда они берутся

Такие дети часто мучают кошек и собак, таскают девчонок за косички, яростно дерутся с соседскими мальчишками. Из-за чего дети транслируют подобную жестокость и что делать родителям, чтобы такого не допустить?

«Это же очень жестокий ребёнок, вы вообще видели, что он делает с другими детьми?», такие родительские эмоции знакомы учителям, воспитателям и психотерапевтам. Взрослым людям свойственно сравнивать жестокость с врожденным чувством.

Все чаще в СМИ появляются чудовищные заголовки об убийствах, изнасилованиях и других преступлениях, совершенных с особой жестокостью детьми. Конечно, никому и в голову не придёт сказать, что такие дети считаются нормальными.

Однако не стоит делать акцент на том, что они рождены жестокими. Дети не рождаются с какими-либо характеристиками, ни один младенец, родившись, не может быть назван злым или жестоким. Дети растут, приобретая характеристики в социуме.

Родителям и психологам следует разобраться, почему ребёнок проявляет жестокость. Маленьким ребёнком управляют, прежде всего, его желания и внутренние импульсы: если ребёнок хочет чего-то, он это сделает. Ребёнок хочет ударить - он ударит. Он ощущает потребность, и он не может с ней бороться.

К тому же, современный ребёнок часто чувствует себя центром Вселенной. Если он чего-то хочет, взрослые обязательно удовлетворят его желание. Он может отнять чужую игрушку, побив ребенка, он может расплакаться на детской площадке и уговорить вас купить ему мороженого. Это лишь доказывает необходимость воспитания, без которого ребенок не станет полноценным членом общества. Помочь ему могут только родители, и основная сложность состоит в постоянном контроле поведения и его оценке.

Одной из самых главных задач воспитания эксперты выделяют обучение ребенка жизни в коллективе, обучение его конкретным правилам поведения в обществе и взаимодействия с окружающими. Нужно объяснить ребенку, что нельзя опускаться до оскорбления людей, и, тем более, нельзя причинять кому-то боль.

Работа родителей не заканчивается лишь на том, чтобы объяснить ребёнку важные правила поведения. Они должны уделять особое внимание тому, чтобы эти правила соблюдались. Если правила не соблюдаются, за этим всегда должно следовать наказание. В этом деле нужно проявить стойкость - нельзя прощать проступок, даже если он кажется безобидным.

В современном мире мы постоянно слышим такие высказывания: компьютерные игры прививают детям жестокость, фильмы прививают детям жестокость, нельзя показывать по телевизору жестокие программы. На самом деле, агрессивное поведение - это отсутствие у ребёнка элементарных социальных навыков.

Стоит обратить внимание на то, что важным аспектом воспитания является не только запреты, но и объяснение человеку правил поведения в обществе. Нужно помочь человеку стать гуманным. Очень важно научить ребёнка искоренять свои дикие импульсы или научиться с ними совладать.

Важно показать ему ценность человеческой жизни, но ребёнок может усвоить это только в том случае, если родителям удалось воспитать его в осознании собственной ценности. Если ребёнок чувствует, что он нужен, и что его жизнь важна, он сможет понять, что жизнь других людей тоже важна.

Во-вторых, очень важно помочь ребенку понять, что другой человек может страдать и это нехорошо. Важно в этом случае установить гармоничные отношения в семье. Ребенку будет очень сложно представить боль другого человека, если он видит, как отец постоянно избивает его мать. Он будет считать такое поведение совершенно нормальным.

И, в-третьих, очень важно объяснить маленькому человеку смысл всех придуманных правил и законов. Важно донести до него это так, чтобы он понял: это нужно не для того, чтобы ограничить его желания, а для того, чтобы защитить окружающих его людей.

Фото: horosheeokruzhenie.ru

Еще по теме:

Чужие дети - филиал ада на Земле

Семь ошибок, которые совершает каждая мама

Как распознать в ребенке психопата?

Плохая компания. Как помочь подростку?

Мозг подростка блокируется. Ругать бесполезно!

Детские проблемы, на которые мы не обращаем внимания

