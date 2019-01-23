"Плохой" ребёнок: можно ли контролировать агрессивность?

Семейные психологи и преподаватели в школе не раз сталкиваются с родителями, которые уверенно заявляют о детях с врождённой жестокостью. Свою правоту взрослые подкрепляют поступками "плохого" ребёнка.

В новостях не раз упоминают о действиях детей, которые сильно выделяются на фоне обычных ребят. Нельзя утверждать, что их состояние нормальное, но связывать отклонения детей от правильного поведения с врождённой предрасположенностью тоже неверно.

Маленький человек заложник собственных желаний. Они возникают спонтанно и требуют немедленного удовлетворения. Эффект усиливается постигаемым чувством удовольствия. Ребёнок хочет почувствовать его снова и снова. Ему важно многократно убеждать себя в том, что для него не существует границ. Он удовлетворяется, поступая плохо: отбирая, что ему не принадлежит, и причинив кому-то боль. Без должного воспитания ребёнок не научится различать допустимые в социуме поступки от осуждаемых в обществе действий.

Родитель должен объяснить маленькому человеку правила, по которым живут люди вокруг него. Никто не запрещает думать и говорить ему обо всём на свете, но ребёнок должен поступать только определённым образом. Нельзя оскорблять и причинять окружающим боль. Нельзя решать споры только кулаками. Нельзя отбирать вещи у других.

Отношениям между людьми детей тоже нужно обучать. Объяснить, что сексуальные отношения внутри семьи находятся под запретом. Они возникают у людей только при обоюдном согласии.

Общепринятые правила родители должны не только вложить в детское сознание, но и следить за их выполнением. Каждый проступок должен быть отмечен для ребёнка наказанием. Оно не должно зависеть от значимости вреда, а исходить из факта нарушения. Ребёнок, совершив запрещённое действие, проверяет насколько важно ранее усвоенное им от родителей правило.

Следующим важным шагом в укрощении желаний ребёнка — научить его управлять ими. Маленький человек должен усвоить три важные вещи. Настолько важна его жизнь для родителей, настолько важна жизнь других людей. Каждый человек в мире может страдать. Ограничения существуют не только для него одного, а для всех, защищая жизнь каждого из нас.

Удовольствие можно получить разными способами. Надо показать ребёнку, что не обязательно нарушать правила, чтоб осуществить желание. Если ему интересно, как устроен организм рыбки в аквариуме, не ограничивайтесь запретом причинять питомцу боль, а удовлетворите его чувство любопытства: почитайте с ним книгу или посмотрите фильм. В ином случае, ребёнок не будет больше обращать внимание на это правило и будет поступать так с другими беспомощными животными. В самом худшем варианте ему может понравиться поступать в обход правил.

Жестокий ребёнок — это не приговор наследственного характера, а результат халатности и безразличия взрослых или копия их самих.

Фото: exo-ykt.ru

Еще по теме:

Анатолий Северный: жестокость детей идет из семьи

Детская жестокость: кто виноват?

Как научить ребенка бороться с жестокостью сверстников?

Чужие дети - филиал ада на Земле



Семь ошибок, которые совершает каждая мама

