"Плохой" ребёнок: можно ли контролировать агрессивность?
Семейные психологи и преподаватели в школе не раз сталкиваются с родителями, которые уверенно заявляют о детях с врождённой жестокостью. Свою правоту взрослые подкрепляют поступками "плохого" ребёнка.
В новостях не раз упоминают о действиях детей, которые сильно выделяются на фоне обычных ребят. Нельзя утверждать, что их состояние нормальное, но связывать отклонения детей от правильного поведения с врождённой предрасположенностью тоже неверно.
Маленький человек заложник собственных желаний. Они возникают спонтанно и требуют немедленного удовлетворения. Эффект усиливается постигаемым чувством удовольствия. Ребёнок хочет почувствовать его снова и снова. Ему важно многократно убеждать себя в том, что для него не существует границ. Он удовлетворяется, поступая плохо: отбирая, что ему не принадлежит, и причинив кому-то боль. Без должного воспитания ребёнок не научится различать допустимые в социуме поступки от осуждаемых в обществе действий.
Родитель должен объяснить маленькому человеку правила, по которым живут люди вокруг него. Никто не запрещает думать и говорить ему обо всём на свете, но ребёнок должен поступать только определённым образом. Нельзя оскорблять и причинять окружающим боль. Нельзя решать споры только кулаками. Нельзя отбирать вещи у других.
Отношениям между людьми детей тоже нужно обучать. Объяснить, что сексуальные отношения внутри семьи находятся под запретом. Они возникают у людей только при обоюдном согласии.
Общепринятые правила родители должны не только вложить в детское сознание, но и следить за их выполнением. Каждый проступок должен быть отмечен для ребёнка наказанием. Оно не должно зависеть от значимости вреда, а исходить из факта нарушения. Ребёнок, совершив запрещённое действие, проверяет насколько важно ранее усвоенное им от родителей правило.
Следующим важным шагом в укрощении желаний ребёнка — научить его управлять ими. Маленький человек должен усвоить три важные вещи. Настолько важна его жизнь для родителей, настолько важна жизнь других людей. Каждый человек в мире может страдать. Ограничения существуют не только для него одного, а для всех, защищая жизнь каждого из нас.
Удовольствие можно получить разными способами. Надо показать ребёнку, что не обязательно нарушать правила, чтоб осуществить желание. Если ему интересно, как устроен организм рыбки в аквариуме, не ограничивайтесь запретом причинять питомцу боль, а удовлетворите его чувство любопытства: почитайте с ним книгу или посмотрите фильм. В ином случае, ребёнок не будет больше обращать внимание на это правило и будет поступать так с другими беспомощными животными. В самом худшем варианте ему может понравиться поступать в обход правил.
Жестокий ребёнок — это не приговор наследственного характера, а результат халатности и безразличия взрослых или копия их самих.
Фото: exo-ykt.ru
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