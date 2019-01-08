Американские ученые рассказали о формировании интеллекта у детей

Ученые из Университета Флориды сделали заявление, основанное на результатах своих исследований о том, как формируется детский интеллект.

По их словам, те действия родителей, которые они считают "правильными" и направляются на воспитание детей — не имеют особого воздействия на последних, так как развитие умственных способностей происходит на генетическом уровне и не управляется внешними факторами. Поэтому чтение детям как сказок, так и разделов высшей математики не сможет стать основой для интеллекта. Ребенок все равно получит его по наследству.

По словам экспертов, они провели эксперимент, для которого задействовали данные молодых людей и подростков, которые, в том числе, ранее были усыновлены, чтобы определить соотношение связи вербального интеллекта и особенностей их воспитания.

В отчете ученых указывается, что для определения вербального интеллекта они использовали картинки, содержащие словарный тест.

Все участники эксперимента проходили тест на IQ как в средней, так и и старшей школе. Когда возраст испытуемых достиг 18 — 26 лет им предложили пройти тест еще раз.

В итоге и выяснилось, что на умственные способности человека оказывает влияние генетика, а не старания родителей вырастить умного ребенка.

Также ученые провели исследования и выяснили, что детские воспоминания часто стираются при "перезагрузке" мозга.

Так, например, ухудшение воспоминаний или их полную потерю эксперты связывают со способностью нашего мозга растить новые нейроны, чтобы таким образом избавлять его от излишков воспоминаний. В противном случае мозг начнет просто "зависать" из-за переизбытка "файлов", которые ему порой совсем не нужны.

За эту функцию, по мнению ученых, несет ответственность гиппокамп, который и является главным участком мозга, отвечающим за память.

Ранее эксперименты демонстрировали, что дети в возрасте 8-9 лет могут вспомнить не более 35% событий, которые происходили с ними в прошлом.

Также приято было считать, что детский мозг не формирует продолжительные воспоминания до 4 лет — именно с этой теорией многие эксперты связывают неспособность взрослых людей вспомнить события из своего раннего детства.

Однако новые исследования в этой сфере могут опровергнуть ранние выводы о том, что мозг ребенка, не достигнувшего 4-летнего возраста "стирает" его воспоминания, поскольку они доказывают, что маленькие дети вполне могут копить и удерживать воспоминания, используя когнитивные, лингвистические и памятные навыки.

Фото: politicworld. ru

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