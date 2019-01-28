Как делать уроки с удовольствием

Как усадить ребенка за уроки и не стать при этом врагом номер один? Как превратить домашнее задание в приятное времяпровождение? И как избежать вранья, слез, и кровной ненависти? Возможно ли такое, что делая домашнее задание ребенок станет ближе?

* Очень важно лично узнать преподавателя, поговорить с ним и понять, какой у него подход к обучению и что именно он ждет от своих учеников. Это поможет скорректировать домашнюю работу исходя из пожеланий учителя.

* Ни в коем случае не усаживайте малыша за уроки сразу как он пришел из школы. Нужно дать ему отдохнуть не менее двух часов. Причем перерывы нужно делать и во время уроков. Предложите ребенку самому выбрать, когда ему сделать перерыв. Например, скажите, что есть три перемены по 30 минут. И пусть он сам использует это время.

* Не привязывайте ребенка к одному месту. Если надо читать, то позвольте ему расположится на любимом ковре или на диване. Если приходится писать, то обеспечите все необходимое, у ребенка должно всё быть под рукой. Главное это удобство и освещение.

* Наблюдая за ребенком, легко понять время, когда он наиболее готов к работе. Старайтесь усаживать его за занятия именно в это время.

* Важно стараться чередовать заданные предметы. Устные задания чередуйте с письменными. Трудные и тяжелые задания разбивайте на фазы, это не так сильно утомит ребенка и позволит ему проанализировать материал.

* Во время занятий у ребенка не должно быть отвлекающих факторов. Даже работающий в фоне телевизор сильно отвлекает. Спрячьте все планшеты и телефоны, включая свои. Не листайте ленту новостей, если ребенок занимается. Он должен знать, что уроки это святое и даже родители не прикасаются к гаджетам во время его занятий.

* Не старайтесь помочь или подсказать. Как можно больше давайте ребенку самому найти ответ. Пусть он хоть десять раз ошибется, не спешите и просто дайте ещё одну попытку.

* Очень важно замотивировать ребенка. У него должна быть цель и желание учиться и ничего страшного, что это будет желанная машина на управлении в конце четверти. Позволяйте ребенку рассказывать, что было в школе. Интересуетесь его жизнью и тем, что нового он узнал. Так вы незатейливо сможете повторять учебный материал.

* Создайте дома алтарь успеха, куда будете ставить его лучшие работы. Это очень важно для ребенка. И не забывайте угощать его мороженным.

Фото: c-family.ru

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