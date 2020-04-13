Как не позволять людям садиться на шею

Наглые и бесцеремонные люди буквально готовы на всё, чтобы добиться желаемой цели.

Строить взаимоотношения с личностями, лезущими в душу и пытающимися показаться при этом милыми и невинными, довольно сложно. Неправильно сказанное слово может ранить человека, а молчание настолько запустить ситуацию, что человек спокойно сядет на шею и будет с радостью пользоваться положением. Грамотное общение с такими людьми способно помочь не погрязнуть в их чарах, вовремя остановить и остановиться самому.

Стоит просто научиться контролировать действия собеседника, научиться распознавать слова и жесты, при этом умело строить диалог.

1. Перестаньте смешивать работу с повседневностью

Помощь близким, друзьям или родственникам должна быть оказана на автомате, без лишних слов.

Но если люди постоянно названивают и просят помочь, а у вас не хватает силы воли для слов отказа, то может начать развиваться хроническая усталость.

Научитесь отказывать и на время выходных забывать о работе.

2. Забудьте об "игре в одни ворота"

Любые взаимоотношения людей должны строиться на понимании, доверии и уважении. Если партнер по бизнесу, коллега или друг не отвечает на сообщения, игнорирует предложения о встрече, не хочет давать советы или помогать, но при малейшей проблеме или случае, в котором могут понадобиться ваши связи, бежит на встречу, то стоит серьезно с ним поговорить.

Не нужно кидать громких слов и обвинять человека, лучше разойтись по-тихому. Не забудьте указать на причину такого развития событий. Возможно, знакомый одумается и не станет использовать людей ради своего блага.

3. Научитесь отпускать

Держать рядом человека, в котором пришлось разочароваться, - сложно, но отпускать - еще тяжелее. Кажется, что он найдет силы и исправится. Но время идет, проходят месяцы, а он продолжает пользоваться положением. Ни извинений, ни слов раскаяния - только молчание и желание продолжать воплощать задуманный план. Разговор по душам может вывести человека на чистую воду, но захочется ли слышать правду?

Постарайтесь попрощаться с обидчиком задолго до слез или клятвы о хорошем поведении.

4. Отказывать - не признак дурного тона

Умение в нужный момент сказать "нет" и уйти - привилегия, которой владеет каждый, но пользуются люди, уверенные в силах и знающие о правильности выбора. В жизни возникают различные ситуации, непохожие одна на другую. Нужно научиться отказывать, чтобы не жалеть о сделанном выборе и потраченном времени. Люди не станут думать о плохих манерах и вашем нежелании общаться с окружающими.

Понимающее общество или компания оценит умение выражать мнение и не стесняться ответов.