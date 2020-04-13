Как не позволять людям садиться на шею
Стоит просто научиться контролировать действия собеседника, научиться распознавать слова и жесты, при этом умело строить диалог.
1. Перестаньте смешивать работу с повседневностью
Помощь близким, друзьям или родственникам должна быть оказана на автомате, без лишних слов.
Но если люди постоянно названивают и просят помочь, а у вас не хватает силы воли для слов отказа, то может начать развиваться хроническая усталость.
- Научитесь отказывать и на время выходных забывать о работе.
2. Забудьте об "игре в одни ворота"
Любые взаимоотношения людей должны строиться на понимании, доверии и уважении. Если партнер по бизнесу, коллега или друг не отвечает на сообщения, игнорирует предложения о встрече, не хочет давать советы или помогать, но при малейшей проблеме или случае, в котором могут понадобиться ваши связи, бежит на встречу, то стоит серьезно с ним поговорить.
Не нужно кидать громких слов и обвинять человека, лучше разойтись по-тихому. Не забудьте указать на причину такого развития событий. Возможно, знакомый одумается и не станет использовать людей ради своего блага.
3. Научитесь отпускать
Держать рядом человека, в котором пришлось разочароваться, - сложно, но отпускать - еще тяжелее. Кажется, что он найдет силы и исправится. Но время идет, проходят месяцы, а он продолжает пользоваться положением. Ни извинений, ни слов раскаяния - только молчание и желание продолжать воплощать задуманный план. Разговор по душам может вывести человека на чистую воду, но захочется ли слышать правду?
- Постарайтесь попрощаться с обидчиком задолго до слез или клятвы о хорошем поведении.
4. Отказывать - не признак дурного тона
Умение в нужный момент сказать "нет" и уйти - привилегия, которой владеет каждый, но пользуются люди, уверенные в силах и знающие о правильности выбора. В жизни возникают различные ситуации, непохожие одна на другую. Нужно научиться отказывать, чтобы не жалеть о сделанном выборе и потраченном времени. Люди не станут думать о плохих манерах и вашем нежелании общаться с окружающими.
Понимающее общество или компания оценит умение выражать мнение и не стесняться ответов.