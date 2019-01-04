Как рассказать ребенку о мире

Примерно в младших классах, дети становятся более любопытными. Теперь их вопросы носят более конкретный характер. Они хотят узнать, как именно устроен мир. И простые, сказочные отговорки уже не прокатят. Это замечательное время. Главное не упустить момент, и стараться как можно интереснее и доходчивей объяснить малышу, то что его так интересует. Не желание отвечать или не убедительные ответы, могут навсегда отбить желание малыша познавать мир.

* Важным помощником в развитии ребенка, являются развивающие игры. Сегодня на рынке множество игр, которые могут познакомить ребенка с географией, астрономией и даже математикой. Важно участвовать в играх с ребенком. К тому же существуют интерактивные игры, которые в увлекательной форме могут познакомить ребенка с различными явлениями. Но тут важно помнить, что пользование компьютером или планшетом должно быть строго дозировано.

* Для ребенка очень важно визуальное получение информации. Перед тем, как начать изучать очередную тему. Подготовьте различные плакаты или доску для рисования. Попробуйте в рисунках и ярких схемах ответить на вопросы ребенка. Используйте картинки овощей для запоминания планет. В такой игровой форме, ребенок с интересом запомнит материал.

* Не ленитесь показывать ребенку эксперименты, которые можно сделать дома из простых вещей. Выращивайте кристаллы. Делайте простые паровые двигатели, работающие от свечей. Экспериментируйте со смешиванием различных жидкостей (масла, спирта, воды). Изучайте свойства воды. С помощью крахмала и воды изучайте свойства ньютоновской жидкости. Изучайте способы ориентации по компасу.

Пробуйте различные способы добычи огня и экспериментируйте с магнитами.

* Даже обычная прогулка в парке может быть отличным способом обучения. Познакомьте ребенка с растительным миром. Расскажите, как именно растения производят кислород и как насекомые их опыляют. Расскажите ребенку о насекомых, научите отличать их и покажите ему их жилища. Расскажите ребенку о ценности природы и уникальности жизни. Найдите свое тайное место и наблюдайте за жизнью какого-то дерева или кустарника. Проследите за фазами его жизни. Соберите гербарий и сделайте фотоальбом растения в разные времена года.

Любые совместные занятия в игровой форме стимулируют ребенка к дальнейшим исследованиям окружающего мира. Юный почемучка будет жадно поглощать знания. И конечно ваш авторитет будет непререкаемым, если малыш будет понимать, что у вас есть все ответы на все вопросы.

Фото: tarbie.kz

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