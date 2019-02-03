Мальчишки и девчонки: особенности развития в 6-9 лет

Ну вот и подрос ваш малыш. Ему исполнилось пять лет и это уже совсем другой ребенок. У него появилась личность и собственный взгляд на некоторые вещи. Но самое интересное, что он напрочь отказывается иметь дело с противоположным полом.

Еще совсем недавно на детской площадке все дети играли вместе, но вдруг мальчишки начинают бросать песок в девчонок, а девочки жалуются мама на невыносимость мальчишек и что все они законченные балбесы. Так начинается великое противостояние полов.

Примерно в пять или шесть лет, обстановка на детских площадках в корне меняется. Девочки и мальчики разделяются. Им становится неинтересно играть вместе. Меняются и сами игры. Мальчишки предпочитают, активные игры вроде футбола. А девочки берутся за кукол и предпочитают беседы с подругами, где могут открыть душевные тайны. Хотя можно встретить девчонку, которая не прочь погонять с мальчишками. А вот мальчика с куклами можно встретить очень редко.

Мальчишки не просто отделяются от девочек, они настроены очень воинственно, иногда могут происходить потасовки. Девчонки сознательно вступают с мальчишками в словесные перепалки, а те в свою очередь забрасывают девчонок страшными насекомыми и наслаждаются воплями испуга.

Все дело в том, что дети повзрослели и их характеры сильно изменились. Девочки предпочитают спокойствие и рассудительность, речь становится правильной и много внимания уделяется внешнему виду. А вот мальчишки наоборот, у них очень развит дух соперничества, они все время доказывают друг другу свое превосходство. Ко всему они перестают следить за своим внешним видом и готовы в любой момент броситься в очередное состязание.

В садах и школах ситуация очень схожая, мальчики и девочки и не желают сидеть вместе за одной партой и играть вместе на переменах. Иногда им удается выступить на утреннике вместе, но тут заслуга воспитателей у которых получилось временно примирить два лагеря. Хотя дружба между мальчиком и девочкой вполне возможна в домашней обстановке, например, если дети соседи.

В этом возрасте дети уже понимают, что относятся к разным половым лагерям. Для многих, это большой стресс, но он является закономерным этапом взросления. В мальчишечьей среде формируются понятия дружбы и предательства. Среди девочек эта конфронтация встает еще острее. Например, девчонке может разбить сердце, если подруга не поделится с ней своей тайной. Но со временем эти переживания проходят.

Вся эта ситуация абсолютно нормальна, если вы вспомните, то поймете, что сами прошли подобный этап. Вам не прекратить эту войну. Главное не допускайте насилия и оскорблений. Покупайте ребенку общие игры, тогда будучи у вас в гостях, дети смогут играть вместе. По возможности старайтесь помогать детям общаться дома с противоположным полом. Поверьте, это проходили дети тысячи лет назад и будут проходить в будущем.

Фото: proza.ru

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