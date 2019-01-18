Несколько ответов на вопросы родителей

Родители часто сталкиваются с проблемами, некоторые из них требуют участия специалиста, но большинство можно решить самому. Главное, очень внимательно наблюдать за ребенком и начинать решать проблемы на этапе, когда они только начинаются.

Как заставить ребенка кушать?

Возможно это покажется странным, но заставлять ребенка есть не нужно. Это может только навредить. Замечено, что у детей которых пытаются насильно накормить, могут начаться неврозы и другие психологические расстройства.

Сам процесс питания, должен быть приятным для ребенка. Насилие, приведет к отвращению от еды. Не нужно запихивать еду, которая не нравится малышу. Попробуйте заменить ненавистное блюдо, но то, что ребенок любит.

Организм ребенка не даст ему умереть с голоду. Если в обед ребенок не стал кушать котлеты с картошкой, а съел только одно яблоко, то значит этого вполне достаточно. Следует оставить ребенка в покое и сохранить его нервную систему, а заодно и свою.

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Ребенок спит с мамой. Как отучить?

На самом деле, нет ничего страшного, что ребенок спит с родителями. Это его защита и источник ласки. Но с возрастом, действительно приходит момент, когда ребенок должен начинать спать самостоятельно в своей постели.

Очень важно начинать приучать спать самостоятельно, постепенно. Если просто оставить ребенка одного, то это может очень его напугать, а это скажется на здоровье.

Первым делом установите режим. Кладите ребенка спать в одно и тоже время. Придумайте ежедневный ритуал, который будет проводится перед сном. Это может быть сказка или мультик. Попробуйте заменить себя какой-нибудь игрушкой, которая будет охранять ребенка ночью.

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Частые запоры. Что делать?

На самом деле, запоры у детей - это очень частое явление. Для начала нужно убедится, что у ребенка нет дисбактериоза. Для этого надо проконсультироваться с гастроэнтерологом. Нередко, запоры могут быть вызваны психологическими проблемами. Ребенок мог однажды покакать с болезненными ощущениями, и может подумать, что это будет повторяться. Страх перед болью может заставить малыша терпеть как можно дольше, иногда до пяти дней. В таком случае, нужно ставить слабительные свечи, но только по рекомендации врача.

Обычно проблема решается обильным питьем. Ребенок должен много пить и именно простую воду. Как профилактическое средство, хорошо подойдет компот из сухофруктов. Желательно чтобы в нем присутствовал чернослив.

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