Привычки, от которых люди никогда не избавятся В ДЗЕНЕ

Люди подвержены собственным привычкам, от части которых не могут отказаться на протяжение всей своей жизни. Хорошо это или плохо, судить не возьмемся. Просто иногда человек становится рабом своих привычек.

Например, многие из нас десятилетиями, едва встав утром с кровати, сразу заваривают себе крепкий кофе, хотя медики и предупреждают людей о вредности чрезмерного его употребления.

Однако, отказаться от бодрящего напитка мы уже не в силах.

Вот несколько привычек, от которых люди не могут избавиться.

Привычка сплетничать.

Каждый из нас утверждает, что не любит сплетни, и сам никогда не сплетничает. Но, наедине с собой, мы признаем, что иногда все же опускаемся до обсуждения других людей. Встречая бывших одноклассников или экс-коллег по работе, мы останавливаемся пообщаться, и как-то незаметно начинаем расспрашивать и рассказывать о жизни других, перемывая им косточки.

Это, конечно, не похоже на те сплетни, которые обсуждают бабки на лавке, но какие-то сходства имеются.

Во все времена сплетни считались признаком дурного тона, но они никогда не исчезали из общения людей. Недостойное поведение в обществе с обсуждением других людей не раз выходило нам боком, или же становилось причиной скандалов.

Зато ученые утверждают, что никуда людям от сплетен не деться, по причине того, что они сближают людей, которые готовы обменяться информацией.

Так повелось с незапамятных времен и в современном мире от этого никуда не деться уже. Человек, который не поддерживает ни с кем контакты, может запросто сойти с ума. Поэтому, наряду с обсуждением текущих дел, работы, семьи, мы плавно переходим на личности, обсуждая или давая какую-то оценку окружающим.

Одновременно нужно не забывать и то, что негативная информация о человеке может существенно ему навредить, подорвав имидж, или нанеся моральный урон.

Привычка все разглядывать.

Такая привычка тоже досталась нам от предков, а мы просто являемся продолжателями. Человек, попадая в новую для себя среду, или в ту, где он давно не был, начинает созерцать все находящееся вокруг. Попав в новый город. Мы разглядываем его из окна такси. Направляясь в командировку, непременно в поезде созерцаем пейзажи за окном, возвращаясь с работы домой, мы привычно глазеем на витрины магазинов, встречающихся нам по пути, хотя наизусть уже успели выучить все то, что в них продается.

Почему так происходит?

Ученые связывают данный факт с тем, что наши предки, пытаясь выжить, всегда старались разглядеть опасность их подстерегающую. Так и современный человек, разглядывая окружающую среду, пытается вычислить подсознательно опасность. И малейшее движение или шорох сразу нас настораживает. Многие люди, особенно работающие в силовых структурах, всегда в кафе или ресторанах стремятся занять такое место, чтобы не сидеть спиной к залу, а наоборот, иметь возможность обозревать все свободное пространство. Инстинкт самосохранения не покидает таких людей никогда. Только так можно ощущать себя в безопасности и попытаться предотвратить исходящие угрозы.

Фото: teenbook.ua