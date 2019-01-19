Почему не стоит забывать о себе и концентрировать всё внимание на ребенке

Создание семьи - серьезный шаг, требующий хорошего обдумывания. Готовность к нему не приходит с прожитыми годами, на это влияют события, произошедшие в жизни, и опыт, накопленный за всё время. Нельзя точно сказать, когда человек поймет, что он готов к созданию семьи. То же самое и с рождением ребенка, подходить нужно с умом и планами на будущее. Появление малыша в семье делает будни тяжелее, но намного веселее и приятнее. Не легко дается и процесс воспитания. Поговорим, почему не нужно делать ребенка центром вселенной и забывать о собственном "Я".

Почему семью называют системой , какова в ней роль у детей?

Понятие семьи как системы возникает из-за коллективности принимаемых решений, вещи, происходящие в ней, не являются желанием или действием одного человека, участвуют все члены семьи. Можно назвать систему долговременной, ведь существование растягивается на многие года, десятилетия и столетия. А на процессы, происходящие в семье и её взаимодействии с другими системами, влияет не столько сам ребенок, как идея о его появлении. С рождением малыша динамика семьи может измениться как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Чем функциональная семья отличается от обычной?

Так называют семьи, в которых появление стрессовых ситуаций сведено к нулю, практически отсутствуют причины для ссор, а потенциал развития находится на довольно высоком уровне. Люди счастливы вместе и могут работать над целями, стоящими перед семьей. В любых отношениях может возникнуть кризис, но функциональная семья воспринимает его совершенно иначе, да и подходит к решению проблем по-иному. После преодоления сложного периода наступает затишье.

Преодоление кризиса - сложный процесс, если эмоции и чувства не возвращаются, нужно продолжать работу. Ребенок может послужить соединяющим фактором, либо наоборот - усугубить ситуацию. С возрастом он начинает понимать вещи правильно, говорить о своем мнении. Его роль постепенно меняется, важно заботится о малыше, но не делать из него центр всех проблем или наоборот - причину для их разрешения.

Почему детоцентризм стал модным?

Раньше к жизни относились так же трепетно, как и сейчас. Но отсутствие технологий и возможности заботиться о детях сильно влияло на ситуацию. Современное общество делает все для придания институту детства важной роли. Родители стараются отдавать все силы на воспитание, чтобы

малыш вырос не только здоровым, но и умным. Зачастую можно наблюдать интересный феномен: детство переходит воз взрослую жизнь вместе с человеком и отражается на воспитании ребенка. Да, он находит с ним общий язык, прекрасно понимает желания и проводит вместе с сыном или дочкой много времени. Но чаще всего человек ставит ребенка выше себя, не замечая границы, проходящей между ним и взрослым. Постарайтесь быть поддержкой и опорой, но не заставляйте себя забывать о нужности существования собственного "Я".

Фото: mamsila.ru

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