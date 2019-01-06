С глаз долой, из сердца вон или как забыть человека

У людей частенько появляются мысли о том, что он хочет перестать общаться с человеком, а точнее вообще хочет о нем забыть, только у него это не выходит. Вы не только не можете забыть, но намеренно делаете все, чтобы о нем помнить. Например, в сотый раз за день заходите в профиль инстаграма или Вконтакте, что-то пытаетесь вычитать и тд. Но для вашей психики нужно забыть о нем, и многие специалисты могут вам с этим помочь. А если вы не хотите обращаться к психологу для этого, то есть стандартные способы, которые вы сможете применить самостоятельно.

Для начала вы должны решить свою проблему. Один известный буддист считает, что частая проблема, с которой сталкивается человек - это собственный гнев. Именно это чувство дает большое количество эмоций, которые в свою очередь мешают мыслить рационально. Чтобы с этим справиться, нужно успокоиться и поговорить с собой при помощи медитации. Например, прогуляйтесь или займите себя чем-то полезным, чтобы пережить расставание с человеком, не важно любимый парень это или же подруга.

После этого вы должны избавиться от чувства вины. Как правило, многие вспоминают расставание с человеком и винят в этой ситуации только себя. Ситуации могут развиваться крайне неожиданно, а значит и результаты могут быть совершенно разными. Помните, что прошлого не изменить, а значить и винить себя в случившемся уже нет смысла. Забудьте о прошлом и живите настоящим.

Не слушайте советов окружающих, особенно тех, которые говорят, что «мы тебя понимаем и все, что с тобой сейчас происходит». Как правило, человек может только догадываться о том, что сейчас у тебя на душе и в голове. Поэтому слушайте, но не вдумывайтесь. Вместо этого важно сосредоточиться на том, чтобы очистить свой разум от дурных мыслей или от мыслей о другом человеке. Но в то же время вы не должны всецело погружаться в себя. Как правило, иногда мы может думать благодаря эмоциям. Изначально людьми движет страх или гнев. Один тибетский буддист считает, что если человек эмоционально вовлечен в сожаление, то его эмоциональное и физическое состояния тела совсем не совпадают. Помните, что мысли материальны, особенно негативные!

А еще важно научиться прощать. Чувства страдания и сожаления никак вам не помогут. Смиритесь с тем, что уже случилось и попросите у человека прощения или напрямую, или мысленно. Прощение нужно именно для вас, чтобы наладить свое внутреннее состояние. Это важно, чтобы продолжать жить дальше, а не существовать.

Также, чтобы очистить мысли - нужно занять свой мозг. Многие исследования показали, что мозговая активность, а точнее занятость, помогает избавиться от навязчивых мыслей об одном человеке. Например, можно заняться той же медитацией, представьте, что вы отправились в отпуск и находитесь на берегу Тихого океана. Мы даже сможете расслабиться и успокоите свой разум.

Но не нужно думать, что все наладится в считанные секунды или часы. В этой ситуации вам потребуется терпение и время - это два главных лекарства от мыслей о другом человеке. Как правило, человеку свойственно теряться и проделывать работу над собой. Легче начать страдать, считать себя несчастным и думать, думать и еще раз думать о нем/о ней. В этом случае подходит поговорка «всему свое время», а значит вы все сможете, нужно только подождать.

Фото: blog.mann-ivanov-ferber.ru

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