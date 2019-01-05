За порогом офиса ждет другая жизнь. Но так ли это?

Работа в офисе отбирает силы и энергию, жизнь проходит мимо. Моменты вне офиса наполнены свободой и легкостью. Кажется, что настоящее счастье наступит, если избавиться от ненавистной работы. Но так ли это?

Уволиться с работы в офисе удается не всем, привычный ритм и стабильность заставляет смириться и трудиться дальше, мечтая о глотке свободы. Но порой точка кипения достигает максимума, человек делает шаг в неизвестность. И теперь он свободный человек, без обязательств и злого начальника. А дальше?

Утро. Никуда идти не надо, спать не хочется. Внутри неприятное чувство - это не выходной, когда спокойно отдыхаешь, зная, что скоро понедельник.

Человек ощущает свою ненужность: телефон молчит, никто ничего не требует, как будто вне работы тебя не существует. Хорошо, когда есть идеи и стремления заняться новым делом, но зачастую увольняются из офиса от безысходности, когда усталость и стресс поглощают.

Следующая стадия: отчаяние, тревога, стыд.

- Нужно срочно что-то решать, действовать! Любые запасы и накопления вскоре закончатся, - твердит в панике мозг.

Желаемая легкость и свобода не наступают. Внутреннее «я» требует результата. Ожидания в неизвестности сводят с ума. Человек винит себя, ведь мог сидеть в теплом офисе, а не рвать сейчас волосы на голове. Хочется вернуть прошлое. От безысходности человек ходит на собеседования, но все не то. Внутри борьба. Жизнь не меняется. На смену офису приходит пустота.

Это классический пример поведения бывшего офисного работника. Но он далек от идеала, потому что скрывает ряд проблем. Во-первых, у такого человека работа ассоциировалась с пыткой, когда считались минуты до конца рабочего дня. Во-вторых, много делалось против воли, боясь остаться позади. Нужно было доказать, что я могу, но какой ценой? Ломая хребет, переступая через себя, в желании доказать, что ты чего-то стоишь. Таковы наши истинные желания? Или мы боимся осуждения со стороны родных, друзей, прохожих...

Нужно остановиться, успокоиться, посмотреть правде в лицо и договориться с самим собой, расставить приоритеты и жизненные ценности. Понять, что можно жить иначе, не по шаблонам офиса: экспериментировать, пробовать новые сферы, дать желаниям выйти на первый план, не глушить их, делая себя еще несчастнее.

Начинать и бросать, пробовать новое сложно, но в этом заключается суть свободы.

Прислушиваясь к чувствам и желаниям, обретаешь свое место в жизни, расслабляешься и начинаешь вообще чего-то хотеть. Необязательно для этого увольняться из офиса, достаточно изменить отношение к работе, честно поговорить с самим собой, понять и примириться с внутренним миром.

Фото: garmoniazhizni.com

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