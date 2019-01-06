Сказка в помощь родителям

Многие из нас ещё помнят то время, когда бабушка или мама выключала свет и рассказывала какую-нибудь интересную историю или сказку. И мы даже не замечали, как засыпали. И чем больше мы хотели узнать, что же будет в конце, тем быстрее проваливались в сон.

Сегодня родители не хотят утруждать себя сказками. В лучшем случае ограничиваясь аудиозаписями или просто включая мультики на планшете. Но самое удивительное, что именно сказка развивала в нас воображение и никакой мультик не сравнится с историей, рассказанной самым родным человеком.

А ведь с помощью сказки можно многого добиться.

С помощью сказки или просто интересной вымышленной истории, можно убедить ребенка в каком-нибудь действии, помочь избавится ему от каких-то личных страхов и побудить к мыслительному процессу. Важно рассказывать сказку именно родителям, при этом активно обсуждать события и отвечать на вопросы. Таким образом можно взаимодействовать с ребенком почти до 10 лет.

Сказка многому может научить малыша. Ведь если вы будете ежедневно заставлять его чистить зубы, то столкнетесь с сопротивлением. А вот если сказочный герой победит чудовище благодаря чистым зубам - это совсем другое дело. Более того с помощью сказки ребенка можно обучать даже прикладным наукам. Но тут уже вопрос, а сможете ли вы стать хорошим сказочником?

Сказка может стать волшебным средством от психологических проблем. Когда герой справляется с трудностями, то и ребенку кажется, что он также сможет побороть свои проблемы. Попробуйте рассказать малышу сказку с плохим концом, а потом попросите его придумать хороший конец. И тогда, ребенок сможет психологически построить цепь решения негативной ситуации, а такой опыт бесценен.

Сказкой можно приучить ребенка к соблюдению гигиены и порядка. Придумывайте истории куда помешайте вашего малыша. С помощью сравнения он сможет понять, как хорошо умываться или вовремя ложится спать. Не забывайте поощрять его какими-то мелочами, которые якобы передают ему герои сказок где участником был ребенок.

Помните, только родители могут дать ребенку тот необходимый запас знаний и навыков из которого будет формироваться личность. И конечно любой родитель хотел бы, чтобы его взрослый ребенок с теплотой в сердце вспоминал как с упоением слушал сказки, рассказанные самым дорогим человеком.

Фото: komarik.co

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