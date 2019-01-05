Типы родителей, которые делают детям только хуже

В раннем возрасте ответственность за жизнь и здоровье ребенка лежит на плечах родителей, воспитывающих малыша. Они могут запрещать ходить в гости или гулять допоздна, заставлять читать книги и делать горы домашнего задания, убираться в комнате и частенько повышать голос, но всё равно любить и ценить ребенка. Умение и возможность хорошо воспитать закладывает начальные основы, помогающие формировать личность, а позже развивать и совершенствовать важные для человека качества.

Но всё же существуют родители, не слушающие детей, пытающиеся их задеть или высмеять, не понимающие сути взаимодействия между разными поколениями и теплого отношения к ребенку. Обсудим типы токсичных родителей, которые с помощью поступков или слов делают хуже и усугубляют ситуацию.

1. Взваливание взрослых проблем

Обучение и развитие умственных способностей является важным звеном в построении личности. Ребенку могут подойти чтение, занятия математикой, танцы или гимнастика. Но заставлять сидеть его с младшим братом или включать стиральную машинку, хотя он даже не понимает принцип её работы, слишком глупо. С детства малыш оказывается загружен бытовыми делами и к зрелому возрасту жизнь уже порядком надоедает из-за однообразия. Дайте ребенку почувствовать немного свободы, а не выполнять сложные задания, от которых начинает болеть голова. И не нужно раньше времени заводить диалог о политике или финансах, это просто ребенок, сейчас он хочет отдохнуть после школы, а после сходить поиграть с друзьями в футбол!

2. Появление у ребенка чувства вины

Поездка в лес переносится из-за плохой отметки, оставшись дома дочка пытается работать над ошибками и становится лучше. А вы твердите о безответственности и неумении собраться в нужную минуту, ведь классу в соревнованиях так была нужна поддержка и конкретно её старания, теперь ребята проиграют. Чувство вины постепенно начинает разрастаться в груди, вытесняя всё остальное. Или еще типичный пример - сын хочет пойти во двор к мальчишкам, а маме хочется, чтобы он побыл рядом, дом полностью пустой. Всё зависит от заданного тона и сказанных слов, они помогают ребенку воспринимать сказанную информацию в правильном или неверном ключе.

3. Возраст уходит на второй план

Вечером совершено нет свободного времени, чтобы пообщаться с ребеноком, почитать вместе или сыграть в игру. Родители покупают планшет или телефон, решают множество проблем, стоящих перед взрослыми. Кроме того, что ребенок целую ночь может провести в гаджете, он начинает понимать, что маме с папой не интересно знать о школьных делах или посиделках с друзьями, им неважно чувствовать и понимать собственного ребенка, из всех сил пытающегося быть нужным и важным. Постарайтесь не забывать о возрасте, любимых печеньях и времени, идущем так быстро. Сегодня малыш только начинает говорить, а завтра уезжает на учебу в другой город. Проведите промежуток между двумя событиями как можно ярче и красочнее, начните любить ребенка!

Фото: kanal-o.ru

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