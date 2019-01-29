Папины советы о воспитании

Когда я стал папой, то рядом у нас советчиков не было. Так получилось, что у друзей взрослые дети и многое они не помнят. Бабушки далеко. И вот остались только мы и интернет.

Постараюсь дать советы и укажу на ошибки которые допускали мы.

Младенца вовсе не обязательно купать в кипяченой воде, достаточно нескольких кристалликов марганцовки. И то в первую неделю дальше просто отвар ромашки.

Если вы купаете малыша в ванночке на кухне, то купите кусок шланга с креплением на кран и садовым распылителем. Это крайне облегчит купание и принесет удовольствие малышу.

Убедительно советую избегать перегрева. Запомните - перегрев более вреден, чем переохлаждение.

Чем прохладней дома и меньше на малыше одежды, тем здоровее и спокойней он будет.

Газоотводных трубочек должно быть 2-3 штуки. Забилась первая, не тратим время на мойку, суем вторую. Так сокращается время экзекуции для малыша.

Не падаем в обморок и не летим сломя голову к маме, если малыш во время прогулки начал плакать.

Плачь - это нормально, идём спокойно.

К черту погремушки, купите мягкие куклы, надевающиеся на руки. С помощью такого кукольного театра можно надолго занять малыша.

Используйте для игр различные бытовые предметы (тройники, выключатели, старые пульты, прищепки и т.д.). Распечатайте на черно белом принтере различные геометрические фигуры. Расставил их в кроватку и ребенок надолго залипнет.

Не покупайте много игрушек, пустая трата денег. Особого интереса не будет, лучше почаще меняйте старые. Одни прячьте другие доставайте.

Если ваш малыш засыпает только у мамы на руках, сделайте жене царский подарок. Купите большой фитомяч. Сидя на нем крайне удобно укачивать малыша, а катая на нем младенца, животом вниз - это ещё отличный массаж животика.

Нарежьте простыню на тряпки величиной с носовой платок. Тряпки - это великая ценность. Чем их больше, тем лучше. Тряпки нужны все время, поверьте на слово. Лучше постирать 20 тряпок раз в неделю. Чем одну или две каждый день по пять раз.

Закачайте в телефон побольше колыбельных и сказок. Поверьте, это даст вам возможность просто посидеть на стуле обхватив голову руками.

Помни, внимание мамы целиком направлено на малыша. Твоя задача следить за тем, чтобы не валялись: копейки, пуговицы, иголки, бисер, кнопки и особенно важно, батарейки. Все это смертельно для ребенка.

И главное:

Как бы ты не устал, помни, мама устает сильнее. Не требуй внимания, стисни зубы и терпи срывы. Помни, что 10% пар не справляются с первыми месяцами после рождения малыша и разводятся. Если ты любишь жену, то готовься к худшему. Ты будешь во всем виноват, ты будешь неудачником и Бог знает кем ещё, терпи.

Если хватит мудрости, все это понять, то тебя ждёт награда. Поверь, жена все помнит и когда малыш подрастет, ты получишь статус самого крутого папы и великолепного мужа. О котором будут слагать легенды завистливые жёны твоих друзей.

Фото: comonme.com

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