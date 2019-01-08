Автобиографическая память: почему мы помним отрывками

С момента рождения каждый из нас подвергается миру ощущений и информации. Все эти переживания — первые поцелуи, мягкие летние бризы, знакомые места, грустное прощание — могут стать автобиографическими воспоминаниями.

Конечно, не все из них.

Ученые давно заинтересованы в понимании того, что мы помним о нашем прошлом и почему. Но выяснение способа изучения автобиографической памяти представляет проблему.

Многие другие типы памяти тестируются в лаборатории с использованием экспериментов, но сделать то же самое с автобиографическими воспоминаниями гораздо сложнее.

В 1970-х годах исследователи модифицировали метод ключевого слова Гальтона (психолог, который изучал автобиографическую память людей с помощью ассоциативных слов) и использовали его для изучения распределения автобиографических воспоминаний с течением времени. Закон, основанный на многочисленных исследованиях других типов памяти, предсказывает, что большая часть информации забывается вскоре после обучения. Фактически, график взаимосвязи между забыванием и временем получения информации будет крутой прямой (чем больше времени прошло, тем меньше мы запоминаем).

По мере того, как средняя продолжительность жизни продолжала расти, а интерес к пониманию работы человеческого мозга увеличиваться, психологи начали изучать автобиографические воспоминания у разных возрастных групп. Представьте себе их удивление, когда вместо постепенно падающей прямой на графике они обнаружили волнообразную кривую.

"Американские горки" начинались с пятилетнего периода "детской амнезии", которая ограничивалась несколькими самыми первыми и яркими воспоминаниями.

Неожиданным получились результаты о воспоминаниях подросткового и молодого возраста. В отличие от других видов памяти, которые со временем тускнеют и теряются, воспоминания о приключениях в юности люди сохраняли и в глубокой старости. Этот "бум" памяти ученым так и не удалось объяснить.

Возможно, многие события являются новыми и захватывающими для людей, когда они так молоды, поэтому они запоминаются гораздо лучше.

Ясно, что у нас есть много причин помнить наше прошлое.

Иногда мы намеренно вспоминаем, например, когда хотим поделиться старыми историями с друзьями и семьей. Пересказывание прошлого в социальных условиях — способ помнить событие долгие годы.

Некоторые события настолько важны и невероятны, что они становятся остаются как вспышки в нашем мозгу. В других случаях воспоминания появляются неожиданно, вызванные чем-то таким мимолетным, как знакомое чувство — определенные запахи, вкусы, музыка или марка машины может напомнить вам о чем-то очень далеком.

Исследования также показали, что автобиографические воспоминания не обязательно точны. Наша память о событиях в жизни — это что-то вроде творческой сцены, которая может изменяться со временем под обстоятельствами. Многие факторы могут повлиять на способность вспомнить, кто участвовал в событиях, и время, в которое они произошли. Наша память неидеальна, и точный механизм ее работы пока не изучен.

Фото: vsluh.net

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