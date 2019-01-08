Что такое гнев и как с ним справиться

Гнев - одно из самых сильных чувств, которые мы способны испытывать. С настоящим гневом очень трудно справиться, иногда даже кажется, что совершенно невозможно. Он затуманивает разум и заставляет совершать поступки, о которых мы потом зачастую жалеем. Серьёзные конфликты, способные легко испортить жизнь любому человеку - ещё один «приятный» бонус этого чувства. Что делать, если вы легко выходите из себя и долго не можете успокоиться? Как справиться с чувством гнева?

Учёные опровергли мнение, что женщины чаще поддаются гневу. По их словам, обычно женщинам проще, чем мужчинам, взять себя в руки и найти выход из ситуации. Но и они часто испытывает трудности из-за этой эмоции.

Прежде всего, чтобы справиться с гневом, надо раз и навсегда для себя запомнить, что не нужно относиться к нему как к чему-то ужасному и плохому. Гнев - такое же чувство, как и все остальные.

Как только вы почувствуете, что от гнева у вас усилился пульс - постарайтесь остановиться. Подождать - не значит убежать от проблемы. Не надо накручивать себя, не надо пытаться подавить это чувство, так вы только усилите его.

Признайте, что вы в гневе. Не маскируйте его недовольством или раздражением, вы лишь ненадолго заглушите гнев, но он легко сможет снова овладеть вами в самый не подходящий момент.

Попытайтесь понять, что именно вызвало приступ гнева, и решить эту проблему. Например, если вы слышите, как ваши знакомые говорят о вас нелицеприятные вещи, выйдите из этого помещения. Если вы находитесь в ситуации, когда вы не можете «выйти» в прямом смысле - мысленно представьте, как закрываете за собой дверь. Поверьте, немного, но вам станет легче.

Один из самых действенных способов - это выговориться. Старайтесь говорить спокойно, тщательно взвешивая слова. Не обвиняйте человека, вызвавшего ваш гнев, прямо - это заставит его занять оборонительную позицию, и вы точно не сможете найти выход из сложившейся ситуации. Покажите, что вы уравновешены, будьте вежливы, не давайте вашему собеседнику повода упрекнуть вас в излишней вспыльчивости или эмоциональности.

Если вы не можете прямо поговорить с человеком, ставшим причиной вашего гнева, то попробуйте поговорить с самим собой. Ни в коем случае не копите гнев в себе, лучше попробуйте разложить своё чувство на причины и следствия, проанализировать, объяснить себе, что нет смысла злиться и раздражаться.

Вы можете поделать физические упражнения. Приседания, лёгкая пробежка, они помогут вам справиться со своими эмоциями и проветриться. Вы успокоитесь, придёте в себя. По статистике, именно физическая нагрузка лучше всего помогает справиться с гневом.

Фото: rabotanama.ru

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