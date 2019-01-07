Станет легче, если поплакать?

В обществе очень распространено мнение о том, что в трудной ситуации снять градус напряжения и облегчить боль могут помочь слезы. В этой статье мы рассмотрим этот процесс с научной точки зрения.

В научной среде до недавнего времени были очень расхожие мнения на счет пользы плача для здоровья. В свою очередь в литературе встречается множество строк о пользе выплеска эмоций: "Рыданья ослабляют горечь мук". Так писал Шекспир в одной из своих пьес. В свою очередь Дарвин считал слезы - это побочный эффект работы мышц, которые обеспечивают работу глаза. В современном мире плач оценивается как очень сложная реакция организма на эмоциональный стресс (как положительный, так и отрицательный).

Плач является способом привлечь окружающих внимание к себе. По крайней мере, в младенчестве и детстве это полностью справедливо. Помимо появления слез во время рыданий меняется мимика, жесты, человек начинает всхлипывать. При этом при различных причинах, вызывающих слезы, их состав будет отличаться. После проведения химических опытов было выяснено, что в слезах, вызванных реакцией на фильм, больше белка, чем в слезах из-за раздраженной слизистой от резки лука.

На сегодняшний день нет однозначного объяснения, почему люди продолжают плакать во взрослом возрасте. Первый вариант - также, как и в детстве, взрослые пытаются привлечь к себе внимание, поделиться своими чувствами. Тогда как объяснить то, что мы часто плачем наедине с собой и не хотим, чтобы кто-то обо этом узнал? Людям несвойственно демонстрировать свою слабость - животные инстинкты еще прочно сидят в человеке. Показаться слабым - значит дать понять потенциальному врагу, что ты уязвим. Тогда ученые предположили, что плач помогает человеку разобраться в собственных чувствах. Противоречивая теория, которая подходит далеко не ко всем случаям, но при этом имеет ряд убедительных аргументов.

Другая гипотеза заключается в том, что эмоциональная разрядка помогает эффективнее справляться с проблемами. Теория очень напоминает слова Шекспира, которые уже были упомянуты в начале статьи. Правда ли горе растворяется в слезах и очищает наше сознание? В ходе социологических опросов было выявлено, что большинство людей после плача чувствует себя лучше. Другая группа заявляло о том, что «слезами делу не поможешь». И даже нашлись те, кто утверждал, что плач только ухудшал эмоциональное состояние.

Пока природа этого явления не изучена до конца, человеку стоит ориентироваться только на свои чувства. В сложных ситуациях ищете поддержку среди близких людей и не бойтесь просить о помощи.

Фото: m.fotostrana.ru

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