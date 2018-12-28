Интуиция - что это такое и существует ли она вообще?

Такое понятие как «интуиция» всегда вызывает у людей противоречивые чувства. Одни категорически отрицают ее существование, другие же считают, что, основываясь на интуиции, можно принимать даже самые важные решения в жизни.

Итак, если все же интуиция существует, то что она собой представляет и можно ли развить ее в себе?

Принято считать, что интуиция каждого человека стоит на трех пластах, поэтому давайте рассмотрим каждый из них по-отдельности.

1. Доверие

Каждый из нас хоть раз в жизни чувствовал по отношению к другому человеку крайнее недоверие, пусть даже и ничем не подкрепленное. В этом случае, как показывает практика, нам следует довериться своим ощущениям. Однако в то же время крайне важно осознавать, чем именно обусловлено это недоверие - интуицией, страхом, сомнениями или опытом прошлых лет. Если говорить об интуиции, то в этом случае она предполагает веру и предчувствие.

Так, если у вас огромный опыт общения с разными людьми и при этом люди из вашего окружения вас практически никогда не подводят, значит вы смело можете доверять своей интуиции и дальше.

Если же ваше доверие было не раз обмануто, но каждый раз вам все равно кажется, что новый человек в вашей жизни - самый порядочный и достойный, перестаньте слушать свой внутренний голос. По крайней мере на время, пока вы не приобретете навык интуиции, чтобы моментально подмечать какие-то важные нюансы при общении для создания в своей голове правильного образа того или иного человека. Для этого советуем вам читать побольше книг по социальной психологии, а также в процессе наблюдения за людьми стараться каждый раз проанализировать их поведение, развивая тем самым свой социальный интеллект.

2. Действие

Без конкретных действий вы точно не сможете ни проверить свою интуицию, ни развить ее. Поэтому вам обязательно придется принимать важные решения, основываясь только на своем шестом чувстве, если вы не хотите сидеть на месте без какого-либо развития и с вечным критическим взглядом на происходящее. Делайте первые шаги, слушайте себя и наблюдайте за тем, что будет дальше.

Например, если вы начинающий бизнесмен, никакой интуиции в этой сфере сразу появиться просто не может. Сначала вы пробуете свои силы, допускаете ошибки, возвращается к начальным позициям, и начинаете сначала, опираясь уже, в том числе, и на интуицию, которая начинает «работать» с появлением в вашей жизни профессиональной базы. Если же вами в подобных вопросах будет руководить чувство страха, вы никогда не добьетесь успеха. Это не интуиция остановит вас от тех или иных бизнес - шагов, а боязнь все потерять.

Мы не призываем вас сразу начинать бизнес с крупных вложений и масштабных проектов. Просто пробуйте, слушая себя, и в случае неудачи - анализируйте и начинайте сначала.

3. Первая мысль

Интуиция - это всегда первая мысль. Однако ей очень сложно довериться, зачастую она настолько «тихая», что мы даже не обращаем на нее внимание. Однако очень важно запоминать, какой была ваша первая мысль относительно того или иного вопроса. При этом совсем не обязательно, что мысль эта будет правильной, но если вы будете уделять этому должное внимание, то вскоре научитесь отличать интуитивную мысль от критической.

Уметь слушать себя и в противовес вечно останавливающим «критическим» мыслям ставить свою интуицию - крайне важно и полезно. Конечно, в идеале нужно проводить глубокий анализ всех жизненных вопросов, особенно перед принятием решения. Но иногда времени нет совсем, а решение должно быть принято мгновенно - в этом случае интуиция станет вашей единственной опорой, поэтому развивайте ее и прислушивайтесь к себе.

Фото: Русская планета

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