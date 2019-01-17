Как женщине в зрелом возрасте принять себя

Роль, отведенная женщине обществом, меняется к 45-50 годам. Последовательные этапы жизни уже пройдены: учеба в школе, университете, работа, воспитание детей и внуков. Во второй половине жизни ей приходится самой определять тот сценарий, который окажется по душе.

Ветер перемен

Переживания женщины по достижении зрелого возраста связаны прежде всего с тем, что она оказывается не готова сама искать смысл своего существования, обретать его вне привычных ролей: матери, жены, сотрудника. В случае, если женщина все годы посвятила семье, ей сложно теперь реализовываться в карьере и наоборот. Период молодости, когда она сама определяла свои желания и направления развития, уже далеко позади. Женщина просто забыла, как это: чувствовать ветер перемен.

Шанс получить удовольствие от жизни

В период зрелости можно наконец-то расслабиться и творить свою судьбу самой, не оглядываясь на прошлое и не загадывая будущее. Теперь нет внешних факторов, которые сковывали желания и определяли задачи женщины, которые требовал социум: окончить институт, выйти замуж, воспитать детей.

Теперь женщине нужно осознать, что жизнь одна, нужно прожить её с удовольствием, не обременяя себя излишними вопросами. В зрелом возрасте можно больше уделять внимания себе, правильно расставляя приоритеты. Привлекательность женщины возрастает в связи с её независимостью, опытом, четким пониманием своих желаний.

"Секс и зрелая женщина"

Книгу с таким названием выпустила знаменитый американский публицист Гейл Шихи после ряда интервью с женщинами в возрасте 50 лет. Согласно исследованиям автора, в последнее время наблюдается тенденция: женщины зрелого возраста стали ощущать себя значительно счастливее, чем раньше. Гейл Шихи подчеркивает, что 50-летние дамы с удовольствием реализуют себя в работе, творчестве и, главное, ведут активную сексуальную жизнь. Менопауза сыграла женщинам на руку: теперь они могут раскрепоститься в постели и не думать о тысячах проблем, которые занимали их мысли в молодости: "вдруг я забеременею", "что делать, если проснутся дети", "что приготовить на обед" и т. д.

Только плюсы

С приобретением багажа из прожитых годов у женщины появляется уверенность в себе, Её всегда не хватало, чтобы понять: все проблемы можно решить. Уже не нужно ждать будущего, когда всё произойдёт, пришло время жить "здесь и сейчас", не оглядываясь назад и не забегая вперед. Мудрость женщины зрелого возраста — в умении расположить к себе мужчину, способности загладить конфликты, признать неправоту. Сформированный стиль в одежде позволяет всегда быть не высоте, не заботясь о погоне за модой, которая убеждает покупать вещи, которые не всегда к лицу. В окружении остались только приятные, проверенные временем друзья и близкие, с которыми можно быть самой собой, а не играть отведенные роли. И главное, как говорила героиня фильма "Москва слезам не верит": в 40 лет жизнь только начинается!

Фото: zdos. ru

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