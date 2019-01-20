Манипуляция. Какие инструменты тебе пригодятся

Часто рациональных доводов бывает мало, чтобы убедить человека в своей правоте, натолкнуть его на те действия и поступки, которые необходимы для более оптимального решения ситуационных проблем. Интересен тот факт, что каждый хоть раз пробовал манипулировать другими людьми. Не обязательно, что это было сознательное управление, возможно и бессознательное, например, будучи ребёнком — своими родителями. И это не обязательно успешный опыт манипуляции, но он точно был у всех.

Манипулирование: что это такое, и как работает.

А теперь копнем глубже и растолкуем слово "манипуляция". Человек, который управляет другими людьми — самый настоящий психолог, ведь манипуляция — это различные способы внушения, воздействия на сознательные решения оппонента через подсознательное восприятие действительности. А теперь рассмотрим инструментарий манипулятора.

7 бесценных психологических способов манипулирования людьми:

1. Что в имени тебе моём? Самое приятное слово для каждого человека — это собственное имя. При личном диалоге как можно чаще произносите имя собеседника, тем самым заработаете благосклонность и доверие.

2. Сначала комплименты — потом дела. Комплимент, который не является "пустым", а основывается на чем-то конкретном и заметном — это один из самых простых, но действенных способов манипуляции. Уместный комплимент способен довольно быстро поднять расположение духа собеседника. А хорошее настроение, как известно, влечёт за собой уступчивость, открытость и отзывчивость вашего оппонента.

3. Гляжусь в тебя как в зеркало… Этот способ подходит для управления сложными людьми, которые с трудом признают свои ошибки и воспринимают критику. Однако, если скопировать, "примерить" их поведение на себя, то можно показать их самих со стороны и добиться пересмотра ситуации.

4. Устал? Отдохни, я сделаю все сам! Если вы замечаете, что человек устал, не настроен более на конкретную работу, предложите ему помощь. Вы будете приятно удивлены, что некоторое время спустя, этот человек будет со рвением выполнять любую вашу просьбу.

5. Можно тебя попросить? Чтобы добиться от человека выполнения сложных задач, нужно начинать с простых просьб. Так незаметно можно вовлечь человека в необходимую вам рабочую колею и обстановку безотказности. Этот способ работает за счет того, что выполнив нечто простое и услышав за это искреннюю похвалу, человек начинает чувствовать свою значимость и стремится к большим успехам.

6. Внимание! Манипуляция посредством внимания также является одним из простейших способов управления людьми. Внимательно и с интересом слушайте собеседника, и он готов будет после этого на такой же подход к вам. Выслушает, проявит интерес и скорее всего сделает по-вашему.

7. Страхи и жадность — твои союзники. Этот способ управления позволяет манипулировать большими массами людей (реклама с большими скидками — жадность, реклама о предотвращении проблем, болезней — страх). Этот метод прекрасно подходит и для точечного воздействия, необходимо всего лишь знать, на что давить: узнать страхи, переживания и пообещать поощрение за те или иные действия.

Вербальные методы манипулирования.

Вербальное манипулирование связано с перефразированием, изменением структуры фраз с тем, чтобы изменить восприятие сказанных вами слов. Рассмотрим основные схемы.

"Можешь сделать?" вместо "Сделай!" Не используйте слова обязательства, иными словами не отдавайте приказы, а просите о чем-либо. Вместо приказа "Сделай!" спрашивайте "Можешь сделать?" Человек на просьбу реагирует благоприятнее, чем на приказ, быстрее и охотнее её выполняет.

Правило "3-х да". Как это работает? Если человеку задать два вопроса, ответ на которые подразумевает только положительный ответ, то и на третий вопрос он ответит утвердительно. Психология и никакой магии.

Несуществующий выбор. Частица "или" имеет очень интересные свойства, если ее употреблять для предоставления выбора без выбора. Например, "Ты сделаешь это сейчас или через два часа?". У человека два варианта выбора: либо сейчас, либо через два часа, а варианта "не делать" вовсе нет.

Итак, мы рассмотрели основные способы и методы психологического воздействия на сознание людей. Их освоить несложно. Однако важно помнить, что злоупотребление манипуляционными инструментами может привести к разрушению ваших взаимоотношений с людьми, на которых ваша манипуляция была направлена. Помните о золотом правиле: во всем нужно знать меру.

Фото: medicine. lv

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