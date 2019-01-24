Роль гаджетов в жизни детей

Электронные средства являются неотъемлемой частью жизни. Редкая семья обходится без телевизора, смартфонов или компьютера. Каково влияние этих технических средств на детей?

Дети с рождения находятся в постоянном поиске новой информации, необходимая для выживания и взросления. Современный мир предлагает им слишком простой доступ к огромному объему знаний. Насколько сильно это влияет на формирование мышления и нервной системы, до сих пор является вопросом открытым.

Известно, что сенсорная активность является важной составляющей развития мозга. В зависимости от того, какие движения ребенок совершает каждый день и с какими внешними стимулами он взаимодействует, его мозг принимает решение о необходимости сохранения тех или иных нервных связей. Большое значение имеет то, что именно делает ребенок с электронными средствами: смотрит ли он пассивно передачи и мультфильмы или же активно играет в видеоигры? Стоит учитывать возраст ребенка и то, какими занятиями он жертвует в угоду электронике.

Самым нежелательным периодом для общения с гаджетами является возраст до двух лет. Даже если реклама убеждает вас в обратном, передачи для самых маленьких не помогают детскому развитию. Для этого им нужен сенсорный опыт и живое общение. Доказано, что усвоение иностранного языка возможно лишь при непосредственном контакте с человеком. Время, которое ребенок проводит с техникой, может быть потрачено с большей пользой в общении со взрослыми.

Телепередачи в раннем возрасте напрямую связаны с замедленным обучением родному языку. Дети, регулярно проводящие время перед экраном, отстают в развитии от сверстников. Такое времяпрепровождение в младенчестве может негативно сказаться на способностях ребенка в возрасте трех лет. Дело в том, что та скорость и яркость, с которой мелькают кадры в детских мультфильмах, является непосильной для сознания ребенка. На первом году жизни он только учится направлять свое внимание сознательно, и просмотр быстро сменяющихся кадров может затруднить это обучение. Исследования показали, что просмотр сцен с насилием в возрасте до трех лет приводит к синдрому дефицита внимания и гиперактивности у пятилетних детей.

Довольно сложно полностью исключить электронные средства из жизни ребенка, да и бессмысленно, учитывая их повсеместное использование в современной жизни. Кроме того, умение пользоваться ими необходимо для дальнейшей адаптации в кругу сверстников. Стоит придерживаться разумного подхода и организовать время ребенка таким образом, чтобы у него была возможность осваивать разные виды активности без ущерба для основных занятий: личного общения, физических упражнений и прогулок на свежем воздухе.

Фото: control-parental.es

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