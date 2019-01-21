Способы корректировки поведения подростка для родителей

Подростковый период-один из главных ужасов для большинства родителей. Ведь именно в этот промежуток жизни происходят процессы формирования личности, её мировоззрения, ценностных ориентиров. Это то время, когда подросток пытается найти свое место в жизни. От родителей зависит насколько удачным будет итог "перерождения" пока еще ребенка в полностью самостоятельного члена общества. Психолог Наталья Полетаева делится некоторыми полезными рекомендациями.

"Совсем от рук отбился, слушать меня не желает, всё, что я говорю, не имеет для него значения"- примерно такую реакцию можно слышать от родителей большинства подрастающих детей. Однако не стоит беспокоиться и делать из мухи слона. Желание стать независимым во всех сферах, повышенные амбиции, резкая смена настроений, повышенное чувство собственности, эгоизм по отношению к взрослым, игнорирование запретов и их мнения- всё вышеперечисленное является частью нормального взросления и социальной адаптации человека. Тревогу стоило бы бить в случае нежелания подростка уйти из-под опеки и брать ответственность за себя и свои действия.

Рекомендация №1. Формирование правильных увлечений

Важно создать условия для правильного физического и духовного развития подростка, в этом могут помочь: спортивные нагрузки, здоровая и полезная пища, регулярные медицинские обследования, умственная деятельность, красивый и модный гардероб. Задача родителей состоит в том, чтобы донести максимально доступно и понятно, что происходит с его организмом на каждом этапе. Ведь дети не в силах соблюсти баланс между своей рациональной составляющей и " пылающими" гомонами.

Рекомендация №2. Показать свою любовь и понимание

Родителям порой очень сложно принять своего ребенка со всеми его сильными и слабыми сторонами, они очень часто критикуют его действия, выдвигают претензий, создают атмосферу недопонимания. Всё это характерно для детей в конце начальной-первого года средней школы, далее ситуация разворачивается абсолютно в противоположную сторону, модель поведения, которая сложилась-результат влияния родителей с 1 дня жизни именно до этого момента. Однако порой они могут быть не удовлетворены результатом, в таком случае взрослым предстоит забыть о своих предрассудках и просто принять сына или дочь такими какие они есть. Стать для них примером доброго, самодостаточного, и успешного во всех смыслах человека.

Рекомендация №3. Модель коммуникации "Я-сообщение"

Родителям следует избегать негатива в общении с ребенком, постоянные обвинения, упреки, заострение внимания на ошибках и неудачах не приведут ни к чему хорошему. При использовании модели коммуникации "Я-сообщение" нужно сделать акцент на позитивных сторонах и высказать свои переживания честно и открыто. Тогда подросток будет по-настоящему понимать и адекватно воспринимать причину недовольства. Данный метод создает прекрасную атмосферу общения между старшими и младшими членами семьи.

Рекомендация №4. Духовная и физическая поддержка.

Всем людям приятно слышать приятные слова в свой адрес, видеть, что их ценят и поддерживают во всех начинаниях. Именно так родителям и следует поступать по отношению к подрастающим детям, они должны чувствовать понимание и заботу, помощь абсолютно в любой ситуации. Поводов для этого можно найти множество: от успеха в различных областях жизни до банального подбора одежды.

Рекомендация №5. Вспомните себя в детстве

Один психолог сказал, что для понимания пациента важно представить себя в его башмаке. Эта истина работает всегда. Родителям следует постоянно общаться с детьми на тему их интересов, социального окружения, обстановки в школе и жизни. Для более тесного общения с ребенком можно рассказать ему забавные истории из своей подростковой жизни, чувствах и переживаниях, испытанных в данный период времени. Важно помнить: воспитание ребенка предполагает так же воспитание и самого себя!

Фото: pinterest. ru

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