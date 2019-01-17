Что влияет на психическое здоровье детей в семье

Семья - естественная среда для жизни и развития ребенка, помогающая ему полноценно формироваться как личность. Однако в некоторых семьях не всегда получается полностью отвечать потребностям ребенка и предотвращать негативные факторы, пагубно влияющие на становление психики малыша.

Родители иногда не способны распознать проблемы в развитии психики своего ребенка. О проблемных детях принято говорить, что они неспособные, конфликтные, нестарательные. Однако исследования показывают, что около 20% детей и подростков имеют разнообразные отклонения в психическом здоровье. И, к сожалению, так бывает, что первопричина этих нарушений берет свое начало именно в семье.

Часто родители склонны приписывать негатив, который они наблюдают у своего чада «плохой компании». Но, как правило, возможное отрицательное влияние со стороны других детей, посещающих вместе с ними детский сад или школу может возникнуть только в том случае, если для него уже подготовлена почва в домашних условиях. Ведь пошатнувшееся и ставшее уязвимым в родительской семье психическое здоровье не позволит малышу давать отпор и противиться потенциальным пагубным воздействиям окружающей действительности.

Факторы, влияющие на детскую психику в семье

Ребенок и его положение в семье.

Крайне неблагоприятной является ситуация, когда ребенок испытывает недостаток любви и тепла со стороны родителей. Однако не менее разрушающим для его психического здоровья будет и обратная ситуация, при которой ребенок становится «кумиром семьи», ее главным членом, а желания и потребности «маленького господина» превозносятся выше и главнее всего остального. При таком подходе очень вероятно развитие эгоцентризма и эмоциональной децентрации у малыша. Это грозит тем, что рано или поздно, ребенок перестанет учитывать интересы и потребности окружающих его близких, а, наоборот, будет переоценивать важность своих собственных желаний.

Структура семьи

На психическое здоровье малыша оказывает не самое положительное влияние неимение полной семьи. Травмирующим обстоятельством будет, как отсутствие матери, так и отца. Полноценная же, но неблагополучная в плане конфликтов между родителями семья, также будет не менее тяжело переносится ребенком любого возраста. Таким детям обычно присуща робость, боязливость, неуверенность в себе, склонность к излишней покорности, а также депрессивные состояния.

Взаимоотношения с братьями и сестрами

Колоссальное влияние на ребенка оказывают его братья и сестры, их появление в семье или потеря.

Часто выстраивание отношений между детьми разных возрастов в одной семье является непростой задачей, которая также становится важной составляющей сохранения психического здоровья малышей.

Появление младшего ребенка в семье может спровоцировать то, что старший будет ощущать нехватку родительского внимания к себе, будет чувствовать себя покинутым и никому не нужным, обиженным и обделенным родителями и новым членом семьи. Обратная ситуация возможна и с младшим ребенком: в случае, если у него не получится полностью «затмить» собой старшего, вероятно появление «синдрома младшего ребенка», который заставляет его чувствовать себя неполноценным, уклоняться от домашних обязанностей, быть трусливым и неготовым к жизненным трудностям.

Поэтому родителям очень важно стремиться уделять равное внимание всем детям, проявлять одинаковую любовь и теплоту, справедливо и честно поощрять и наказывать.

Перечисленные факторы являются определяющими при формировании психики ребенка и поддержании его психического здоровья.

Фото: spbivf.com

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