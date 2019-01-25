Влюблённость или любовь? Как определить

Чем влюблённость отличается от любви? В чем разница? Попробуем разобраться.

Влюблённость — это порыв. На первый взгляд её можно принять за легкую психическую неуравновешенность. Ведь держать себя в руках очень сложно, если постоянно тянет к объекту симпатии. И это процесс совершенно объясним и закономерен: особые вещества в головном мозге, стимулируют и побуждают к разнообразным реакциям.

Влюблённое состояние спутать с чем-либо маловероятно — настолько оно сильно, необычно и волнующе.

Такие эмоции, к сожалению, часто оказываются лишь плодом воображения, фантазиями окрылённого чувствами человека. Он влюблён не в реального партнёра, а в придуманную им самим мечту.

Известный психоаналитик Карл Юнг описывал чувство влюблённости, как производное особой части человеческой психики, которое называется бессознательное. Чем оно характерно? Тем, что происходящую внутри него работу психики человек не контролирует и не догадывается о существовании процессов эту его часть наполняющих. А процессы эти являются и основой, и итогом всего того, что появляется на протяжении жизненного пути в сфере воображения личности. С одной стороны, в них отображается информация уже прожитого: детство, юность и даже наследуемое от предков. С другой стороны — будущее, все возможные способности человека, которые имеют шанс воплотиться в жизнь и стать реальностью, если личность растёт в своём развитии.

Но на этапе, когда эти потенциальные возможности ещё не осуществились, они способны иногда появляться в сознании индивида, пугать своей неожиданностью, вызывать положительные эмоции и желание оставить их насовсем прямо сейчас, а не ждать неизвестного будущего. В такие моменты человек не понимает, что с ним происходит, что за чувства им овладевают. Но переносит их на того, кто находиться близко, с кем установлен контакт в этот эмоционально нестабильный период.

Так и зарождается чувство влюблённости. То есть происходит соотнесение особых переживаний с личностью, которая находится рядом, когда они выходят из глубин подсознания.

Известно, что влюблённость характеризуется зависимым положением, в которое попадает, испытывающий ее, от своего возлюбленного. Психологи считают, что эти переживания связаны даже не с эмоциями в адрес своего объекта страсти, а с чувствами к собственному "я", к себе самому, отражённому в глазах любимого.

Получается, что человек испытывает влюблённость, прежде всего, к тому образу себя, который видится его партнёру. И тут можно говорить о некоторых выгодах. Ведь он чувствует симпатию к этому "новому" себе и стремится пребывать в таком обновлённом состоянии как можно дольше.

Известно много историй, когда чистые и светлые чувства переставали быть таковыми и приобретали совершенно нездоровый вид: ревность, страх, зависимость. Становясь лишь насмешкой над тем, что называют любовью, ложью и иллюзиями.

А сколько судеб разбилось из-за самообмана? Когда придуманный романтический облик любимого категорически не совпадал с тем, кем он был в реальной жизни. И хорошо, если подобное несовпадение вскрывается быстро и розовые очки удаётся снять, тем самым экономя годы жизни, которые могли бы быть потрачены на безрезультатные страдания о несбыточном.

Почему часто не удаётся избежать печальных последствий пустых влюблённостей и самообмана? Потому что часто влюблённые очень торопятся и не тратят много времени на то, чтобы поближе познакомиться с партнером, а заранее идеализируют его и бросаются с головой в омут страсти.

А дальше совместная жизнь все расставляет по своим местам: настоящий человек рано или поздно появится и придуманный образ будет разрушен. Здесь и возникнет решающий рубеж, на границе которого будет определяться развитие отношений. В этот момент возможно два варианта: или влюбленный понимает, что образ партнёра выдуман им, или он готов увидеть настоящего человека со всеми его особенностями. Последнее и предполагает появление настоящих взрослых чувств.

На протяжении своего существования, человечество пыталось найти ответы на вопросы о сути и продолжительности влюблённости. Но окончательные ответы так и не найдены, а возникновение и прекращение влюблённости непредсказуемы.

Фото: potreb. club

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