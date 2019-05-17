Одиночество не всегда сволочь

У большинства людей есть своя компания, дом, работа и учеба. И хотя с приятелями и коллегами часто бывает весело и хорошо, все-таки иногда приятно насладиться моментом, когда никого нет рядом. Считается, что интровертов среди населения Земли меньше, чем экстравертов, — условно их всего лишь 25%. И если интровертам комфортно без людей, то экстравертам — нет. Что же приятного в уединении находят одни, что можно было бы позаимствовать другим, чтобы тоже не страдать.

Ваше утро начинается не с ссоры.

Во-первых, Вы можете быть максимально громкими, ведь Вам не надо беспокоиться, что Вы кого-либо разбудите хождением по комнате и мелодией своего будильника. Вы можете (наконец-то!!!) поставить несколько будильников, чтобы они через каждые пять минут и на полную громкость играли Вашу любимую песню. Нежьтесь в кровати и наслаждайтесь тем, что сосед не будет прерывать Ваше блаженство криком, что сегодня у него выходной, и он хочет спать и терпеть не может Вашу Рианну. Правда, если Вы проспите, скорее всего, Вас никто не разбудит.

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Во-вторых, ванная комната полностью Ваша. Если вместе с кем-то Вам при любом настроении и степени выспанности надо было вместиться в срок пользования ею по утрам, то сейчас Вы можете войти туда раньше или позже по своему желанию и остаться в ней, насколько Вам удобно. Главное, не забыть совсем про время — все же расписание работы и учебы строится не по Вашему хотению.

В-третьих, если Вы чистюля, Ваши вещи — еда, одежда и косметика — всегда будут там, где Вы их оставили. Никто по ошибке не выкинет в раковину кастрюлю с остатками Вашей каши, которой Вам бы хватило на это утро, и не воспользуется Вашими линзами-однодневками, перепутав их сослепу со своими. Но при этом, если утром в спешке Вы обнаружите, что у Вас что-то закончилось, с Вами никто этим не сможет поделится.

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Вечером в Вашем уединении тоже есть маленькие радости.

Вам не нужны наушники, и Вы можете на комфортной громкости смотреть фильмы и слушать музыку. Вы никому не будете мешать, и никто не будет мешать Вам максимально свободно выражать свои эмоции во время просмотра.

Кроме этого, Вы можете убираться по мере необходимости, ведь один человек меньше сорит. Вам не надо выносить мусор и, может быть, даже мыть полы ежедневно.

Если же Вам все-таки захочется посмотреть, поговорить и послушать людей, то без соседа устроить встречу или часами без умолку болтать с подружкой тоже проще. Ведь Вы никому не будете мешать. И дело не в том, что Ваш сосед — тиран, и раньше запрещал Вам это делать, а в том, что теперь Вы можете не выходить в коридор и не запирать дверь в ванную из вежливости перед личным пространством другого человека. Вы можете долго говорить по душам там, где и как Вам удобно, хоть в комнате, лежа на диване с чипсами. Можете даже договориться до гостей и вечеринки. И Вы можете планировать встречу с ними, не подстраивая Ваше расписание под расписание соседа, что в любом случае усложнило бы задачу. А после погрома в комнате убраться, когда придут силы и вдохновение.

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Фото превью: Багнет