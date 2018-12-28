Вина: что она такое? В чем кроется опасность?

В зависимости от собственных поступков мы очень часто испытываем чувство вины, чаще всего она сопровождается самобичеванием, когда человек осознает неправильность собственных поступков или даже мыслей. Мы себя в чём-то обвиняем, на этом фоне начинаем долго и упорно страдать.

Конечно, вина является вторичным чувством, это нечто социально обусловленное. В зависимости от того, каковы наши моральные принципы, мировоззрение, воспитание и многое другое, мы делаем выводы относительно правильности или честности. Взять даже суд, ведь судьями являются люди, которые производят оценку.

Взять законодательство, в каждой стране одно и тоже преступление может иметь разную степень тяжести, следовательно, его оценивают везде по-разному, всё зависит от огромного числа обстоятельств, начиная культурными, заканчивая экономическими и политическими.

Для чего вообще нужна вина? Она нужна для того, чтобы человек мог настраивать себя в зависимости от социально установленных норм. То есть, чувство вины мучает нас тогда, когда поступок отличается от общепринятого ориентира в нашем обществе.

Есть несколько видов вины, конечно, лучше бы их различать, чтобы не стать заложником собственных мыслей и страданий. Начнём с реальной вины. Речь идёт о том, что произошла какая-то конкретная внешняя ситуация, человек совершил некий поступок.

Для того чтобы избавиться от реального чувства вины, нужно возместить причинённый ущерб, если такое вообще возможно. Если вы разбили чей-то телефон, купите этому человеку такой же телефон, чувство вины вас отпустит.

Второй вид вины называется невротическим. Он заключается в том, что вина построена не на внешнем, а на внутреннем конфликте. Речь идет о том, что чувство унижения и тревоги постепенно загоняют в угол, вы не ищете решения проблемы, не пытаетесь возместить ущерб, как в случае с реально виной. Вы просто давите на себя психологически, не приходите к какому-то разумному выходу, не решаете проблему.

Чаще всего чувство такой вины появляется из-за какого-то манипулятора. Это человек, который внушает вам чувство вины, иногда он делает это даже неосознанно. Мы берем на себя ответственность, которая на самом деле нам не принадлежит, мы покупаемся на манипуляцию, которая кому-то выгодна. Такие случаи нужно пресекать, иначе пострадает ваше психическое состояние, здоровье.

Третьим видом вины является экзистенциальная вина. Речь идёт о чувстве, когда нам плохо, мы больше ничего не делаем. Только сожалеем, отодвигая все планы и мечты. Так вот, такое часто происходит, если человек долгое время находится один, теряет какие-то социальные и личностные связи, нужно уметь улавливать моменты экзистенциальной вины и пресекать их.

В случае с реальной виной, вы живете внутри общества, вы человек с моральными принципами, которые соответствуют общепринятым. А вот в случае с экзистенциальной виной, мы себя сами придаем. Что касается вины невротической, она является самой разрушительной для собственного организма, вы должны приложить усилия и избавиться от этого навязчивого чувства.

Если вы понимаете, что чувство вины съедает вас изнутри, что вы не можете никак исправить ситуацию, это чувство не является надуманным. Обратитесь к специалисту, грамотный психолог поможет вам избавиться от неадекватного чувства вины, которое мешает нормальной жизни.

Существует один парадокс - когда человек совершает какой-то поступок, порицаемый общественностью, та самая общественность ждёт от него признания и раскаяния. Но когда она это признание получает, она начинает порицать ещё больше, с двойной силой.

Чувство вины иногда может привести человека к краю, довести до ручки, такого допускать нельзя. Именно поэтому чувство вины является очень сложным явлением, разобраться с которым иногда самостоятельно просто невозможно.

Фото: Subscribe.Ru

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