Как не превратить Новый год для ребенка в испытание

В раннем детстве ожидание праздника нельзя сравнить с остальными радостями и прелестями жизни: оно может начать задолго до наступления зимы, ребята ждут Новый год, чтобы достать новые санки и отправиться кататься с большой горки на перегонки, они стараются угадать, что положит под елку Дед Мороз и стараются вести себя хорошо, ждут прекрасного дня, позволяющего поверить в волшебство и ощутить его магию. В голове малыша существует огромный мир, изведанный им лишь на пару процентов, он открывает новые дверцы с каждым днем. Празднование Нового года не должно ассоциироваться с нервными взрослыми, бегающими из стороны в сторону. Они громко кричат и ничего не успевают, ребенок расстроен и атмосфера праздника постепенно улетучивается. Как не превратить Новый год для малыша в страшный квест, пройти который без плача и грусти невозможно?

Думать и спрашивать о желаниях ребенка

Главной ошибкой в праздновании является неумение видеть и чувствовать желания малыша. Если он молчит и боится говорить о них, нужно лишь ласково спросить о мечтах и обсудить возможность их исполнения. Из-за особенностей детской психики они не всегда могут открыто общаться с родителями. Особенно в случаях, когда взрослые ограничивают ребенка и пытаются заменить его решение собственным. С малых лет малыш чувствует, что его мнением не интересуются и не хотят знать о желаниях. В преддверии праздника нужно постараться собраться, решить важные дела и послушать, почему каникулы ребенок хочет проводить с играми в снежки, катаниями на санках и звонким смехом. Всё просто - потому что он ещё ребенок!

Найти общие увлечения

Ими может стать украшение комнаты или елки, которая будет светиться яркими огоньками и радовать детей и взрослых. Фантазия не должна останавливаться на привычных играх, сопровождающих малыша на протяжении прошедшего года. Найдите курсы по приготовлению блюд вместе с детьми или устройте подобные курсы на собственной кухне. Детям интересно узнавать о занятиях взрослых и знать, почему на кухне нужно проводить так много времени. Из рецептов лучше выбрать рождественское печенье или легкий салат - малыш точно справиться с помощью мамы. Не стоит отказываться от привычных походов на каток или прогулок с лепкой снеговиков - они сближают и создают праздничную атмосферу.

Не забирать у малыша детство

Можно воспринимать написанную выше фразу по-разному, но детство одно и проводить его с плачем или постоянными нагрузками не стоит. При подготовке к празднику нужно написать план, в котором будут расписаны взрослые обязанности, детское время и общие увлечения. Нужно максимально постараться не впутывать ребенка в взрослые дела, от них идет голова кругом и под праздник не остается сил. Пока человек растет и развивается ему нужно прививать различные понятия и говорить о труде как обязательной составляющей жизни, но лишать ребенка возможности быть ребенком не стоит. Взрослые дела и суета подождут, пришло время волшебства!

Фото: 1zoom.me

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