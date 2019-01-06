Святки от А до Я

В самом начале своего становления как мировая религия, христианство отмечало всего один праздник. Это было Крещение Господне или как ещё его называют - Богоявление. Этот праздник объединял в себе два события: Рождество Христово и непосредственно Крещение. Примерно в 4 веке Церковь разделяет эти два события по разным датам. Но в понимании христиан эти 12 дней превращаются в один большой праздник. Примерно, как Пасха, которая длится от момента Воскресения до Вознесения, а это целых 40 дней.

Период между Рождеством и Крещением принято называть святками - от слова " святость".

И вот тут-то и начинается самое интересное. Христианская вера категорически запрещает любые виды магии и гаданий. Но поскольку внутренняя ведическая память предков глубоко сидит в генах славян, они будучи православными христианами не видят ничего зазорного в том, чтобы использовать святые святочные вечера для различных игр и гаданий.

Ещё за долго до того, как на русскую землю пришла новая религия, наши далекие предки именно в этот период старались узнать будущее и в частности обрести свою любовь на всю жизнь. Как не старалась Церковь извести эти традиции, ничего из этого не вышло. Древние язычники называли это время "Велесовыми святками", считалось что с 6 по 19 января, великий Бог Велес держит открытыми двери между миром живых и мертвых. В это время можно было пообщаться с усопшими предками и узнать свое будущее.

Надо сказать, что сами святочные гадания, считались делом довольно опасным. Нельзя просто так вторгаться в строгие законы мира Прави и Нави. Даже самые простые и незатейливые обряды требовали соблюдения строгих правил и условий. Считалось, что касаться потустороннего мира нужно очень осторожно или этот мир навлечет на тебя страшные испытания. Но любопытство одерживало верх, и молодые парни и девушки неистово погружались в мир магии и волшебства.

Что же хотели знать наши бабушки и дедушки обращаясь к своим предкам? Как правило список вопросов был очень простой. Молодые люди желали знать, как будет выглядеть их вторая половинка, а замужние женщины интересовались собственным деторождением и просили благополучия для дома и семьи.

Сегодня молодежь хоть и намного реже, но все равно не отказывает себе в возможности погрузится в мир магии и узнать, что ждёт их в будущем. Увы, но сегодня найти правильные атрибуты для гаданий довольно сложно. Медные колечки, восковые свечи и шнурки без примесей синтетики, сегодня большая редкость. Но для тех, кто ищет острых ощущений и желает прикоснуться к чему-то тайному и непознанному, нет преград. И при сильном желании любой может создать дома маленький языческий алтарь, где вместе с друзьями или подругами сможет здорово провести святочные вечера.

Фото: goldvoice.club

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