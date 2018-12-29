Из года в год, мы ломаем голову, что же подарить на Новый Год своим родным, друзьям и коллегам. Иногда на выбор хорошего подарка не хватает времени, иногда денег, а кому-то просто на просто не хватает фантазии. Чтобы научиться получать удовольствие от выбора подарка, в первую очередь нужно составить список, кого именно вы будите поздравлять. Определившись с количеством персон, нужно прикинуть какой бюджет вы готовы выделить на покупку подарков. Теперь, когда вы понимаете, сколько подарков и в какую сумму вам нужно уложиться, можно приступать к делу.

ТОП 10 новогодних подарков:

1. Косметика.

Кто-то может подумать, что это сугубо женский подарок, но это далеко не так. Мужчинам, как и женщинам, требуется уход за лицом, телом и волосами. Мужчины реже сами покупают себе средства по уходу, но если им подарить хороший крем для лица, шампунь с кондиционером от выпадения волос, защитный крем для рук, гель для душа с их любимым ароматом, можете не сомневаться, они обязательно воспользуются таким подарком!

2. Алкоголь.

Да, это немного банально, но это всегда актуальный подарок. Если вы не знаете предпочтений человека, то лучше выбрать сухое красное вино, хорошее шампанское или коньяк.

3. Подарочная корзина.

Тут вашей фантазии нет придела, в корзину можно положить икру, шампанское, шоколад и сыр; корзина с тропическими фруктами; корзина с разными сортами чая и сладостями; чтобы съестная корзина смотрелась более празднично, добавьте туда свечи или игрушку с символом года. Почти в любом магазине можно подобрать уже готовый вариант корзины.

4. Jo Malon.

Любое средство из этого магазина станет приятным подарком. Арома свечи, крема и гели для тела, парфюмерия - их ароматы сведут с ума любого. Jo Malon ежегодно выпускает лимитированные наборы в праздничном оформлении. Любая покупка упаковывается в фирменную коробку, обвязывается рифленой лентой и вкладывается в роскошный пакет.

5. Фотоаппарат мгновенной печати (типа Palaroid).

Такому подарку будут рады и дети (7+) и их родители, а главное, что такой фотоаппарат станет неотъемлемым атрибутом праздника.

6. Новый iPhone.

Ох, и как бы это не было банально, такому подарку будет рада любая девушка. Если вы хотите, чтобы на лице вашей любимой всю новогоднюю ночь сияла улыбка, яблоко вам в руки.

7. Билеты в театр.

Билеты в театр, музей, на мюзикл или концерт отличный подарок как для близких вам людей так и для коллег и вашего руководства. Тут главное точно знать предпочтения человека, которому будет вручён такой подарок. Билеты стоит покупать на выходные дни, дату лучше выбрать не раньше чем через 2-3 недели от даты вручения такого подарка.

8. Тематическая посуда и декор.

Такому подарку будет рада любая женщина, ведь в Новый год так хочется создать дома уютную и сказочную обстановку.

9. Книга.

Пожалуй, это самый универсальный и относительно бюджетный подарок. Сегодня на полках книжного магазина можно найти книги на любой вкус и возраст. Некоторые издания под Новый год выпускаются в праздничной обложке, так же можно найти подарочные издания, выполненные в кожаном переплете. Такая книга встанет во главе домашней библиотеки.

10. Подарочные сертификаты.

Сегодня сертификат можно купить практически в любом магазине: магазин косметики, нижнего белья, одежды, игрушек, электроники. Так же оригинальным подарком будет сертификат на услугу или развлечение (СПА процедуры, прыжки с парашютом, квесты, тренинги).

Вложите в подарок частичку себя - и он станет бесценным.

Фото: PrimaMedia

Еще по теме:

Худшие подарки на Новый год

Секреты лучших новогодних подарков

Новогодние подарки: Как сэкономить

Что подарить любимому на Новый год?

Звезду или деньги? Топ удачных подарков на Новый год