Причины крика собеседника и адекватная реакция на него

Практически каждому человеку приходилось сталкиваться с криком в свою сторону. Одни люди таким образом выражают эмоции, другие пытаются манипулировать и таким образом добиться своего. В любом случае, услышать подобное выражение чувств крайне неприятно. Стоит помнить, что крик в первую очередь говорит не о вашей возможной вине, а о проблемах в голове кричащего, а вы зачастую служите лишь вызвавшим его катализатором. Проявить такой гнев человек может по нескольким причинам.

1. Агрессивность

Желание покричать у таких людей в их крови, и одними словами дело порой не ограничивается - разозлившись сильнее, они могут перейти к оскорблениям, прямым угрозам или начать применять физическую силу.

2. Угроза

Почувствовав угрозу себе, такие люди включают своеобразный режим защиты и воплями пытаются предупредить возникновение опасной ситуации. С человеком слабее их характером такое обычно срабатывает, что даёт им основание продолжать свою стратегию.

3. Потеря контроля

Случается, что на человека навалилось слишком много обязательств, или по какой-либо причине он заглушал в себе эмоции и они долгое время копились внутри. Однажды, когда чаша будет переполнена, все чувства вырываются неконтролируемым криком в неподходящий момент. В целом, это больше истерика, нежели проявление гнева, и отнестись надо соответствующе.

4. Манипуляция

По мнению некоторых, стоит как следует на кого-либо накричать, как дела чудесным образом начнут решаться и продвигаться в лучшую сторону. Поначалу так оно и может быть, но при постоянном применении подобной практики все аналогичные попытки кричащего окружающие начнут пропускать мимо ушей.

5. Ощущение игнорирования

Когда люди видят, что их не слушают, а донести смысл необходимо, они прибегают к различным способам, в том числе и к крику, чтобы обратить на свои слова внимание.

6. Привычная модель поведения

Человеку, выросшему в среде, где постоянные вопли являются привычным способом повседневного общения, трудно понять и представить, что бывает иначе, а такое поведение неприемлемо.

Вне зависимости от того, чем был вызван крик, ни в коем случае нельзя в ответ тоже начинать кричать. Правильная реакция будет выглядеть приблизительно так:

1. Наилучшим реагированием будет проявление спокойствия вплоть до полного игнорирования. Пусть агрессор прокричится, не увидев ожидаемого ответа, он в скором времени самостоятельно утихомирится.

2. Пока он кричит, оцените ситуацию. Иногда будет лучше закончить общение на данный момент и уйти.

3. Не соглашайтесь с его требованиями только для того, чтобы заставить замолчать. Этим вы только укрепите кричащего в правильности и продуктивности его поступка.

4. Дайте собеседнику понять, что он перешёл на крик. Некоторые люди с чрезмерно активной и эмоциональной натурой, увлёкшись, даже не понимают, что сильно повысили голос. Бороться с этой чертой характера зачастую бывает практически безрезультатно, но по крайней мере они осознают свои ошибки и после указания на собственные действия стараются некоторое время себя контролировать.

5. Если крик сильно на вас повлиял, попросите перерыв и спокойно обдумайте произошедшее и причины возникновения конфликта, после чего с новыми силами вернитесь к решению вопроса.

6. Укажите, что такое поведение для вас недопустимо и в дальнейшем вы его не потерпите. Если вас не понимают этого с первого раза, демонстративно игнорируйте в дальнейшем - так вы по крайней мере сохраните собственные нервы.

Фото: pomada.cc

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