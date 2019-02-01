Как справиться с апатией

Очень часто человек может испытывать какое-то непонятное состояние, когда он ничему не рад. Вроде бы всё в порядке, никаких причин грустить нет, но что-то всё-таки мешает счастью. Всё дело в том, что мы измеряем собственное счастье какими-то внешними показателями. Например, хорошо ли у нас всё на работе, много ли мы получаем денег, какую нам поставили оценку в университете, живем ли мы в хорошей квартире, получили ли мы премию, заметил ли кто-то нашу новую машину. Всё это внешние факторы, которые человек привык ставить во главу угла, измерять именно с помощью таких вещей собственное счастье, удачу, возможность радоваться, поводы к хорошему настроению. Разве это нормально?

Если продолжать в том же духе, вы будете жить не для себя, а для кого-то другого, для того, чтобы всем остальным казалось, что ваша жизнь хорошая, качественная, счастливая. Вы будете достигать цели, тратить энергию, вас будут признавать в обществе, но вы никогда не станете счастливым. Можно заработать очень много успеха, но так и не обрести смысл жизни. Всё это относится к апатии напрямую. Человек впадает в апатию именно тогда, когда он останавливается, смотрит вокруг себя и понимает, что его не радует всё то, чего он достиг. Причина кроется как раз-таки в таких неправильных измерениях, внешних. Наверное, вы заметили, как часто в интернете пишут высказывания каких-то пожилых людей, которые признались, что, оглядываясь назад, они жалеют об упущенном времени, которое утратили на внешние атрибуты. Людям не хватает ярких моментов счастья, они не вспоминают о богатствах и должностях, когда жизнь подходит к концу, об этом лучше помнить уже сейчас, пока не стало поздно.

Они слишком много работали, слишком мало времени проводили с родными и близкими, выбирали профессии, которые подходили под какие-то шаблоны, пытались угодить начальникам, понравится каким-то высокопоставленным людям, но упускали самое важное. Забывали о собственных желаниях, о том, что радует, что приносит настоящее счастье. Люди думают о том, как много возможностей они упустили - можно было переехать, сменить работу, прыгнуть с парашютом и так далее. Именно поэтому в жизни нужно останавливаться и проводить некоторую ревизию. Это нужно для того, чтобы понять, чем вы себя окружили, тогда можно побороться с апатией. Если вы понимаете, что не в силах выбросить из жизни ненужные внешние атрибуты и наполнить ее радостными по-настоящему желаемыми деталями, обратитесь к специалисту, грамотный психолог поможет вам избавиться от апатии и стать собой.

Фото: m.grupanya.com

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