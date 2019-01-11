Как перестать завидовать окружающим и начать жить своей жизнью

Зависть - это деструктивное и разрушающее чувство, которое способно самым негативным образом влиять на жизнь человека, погружая его в пучину недовольства собой и перманентного самокопания. Осознание чужих побед и собственных поражений порой бьет сильнее реальных проблем в жизни человека. Зависть не дает возможности развиваться и способствует сильнейшей зацикленности на чужой профессиональной и личной жизни. К счастью, существуют вполне реальные способы борьбы с этим отвратительным во всех отношениях чувством. Необходимо только разобраться в причинах зависти и выбрать наиболее подходящий метод избавления от нее.

Типы зависти:

Белая зависть - это, пожалуй, самая простая и практически безболезненная форма этого чувства. Как правило, она является абсолютно безобидной и близко граничит с радостью и гордостью за человека, по отношению к которому она проявляется.

Черная зависть - это классическая форма проявления этого чувства, которая характеризуется неконтролируемой агрессией, желчностью и недовольством по отношению к объекту зависти.

Практические советы о том, как перестать завидовать окружающим

1. Перестать сравнивать себя с другими

Самая большая ошибка всех завистников в том, что они слишком концентрируются на жизни других людей и постоянно сравнивают себя с теми, кто добился большего успеха. Как правило, эти сравнения пропитаны желчью и агрессивными выпадами в сторону объекта, которому, как считает завистник, просто повезло в жизни гораздо больше, чем ему. Выдвигая на первый план фактор удачи и неоправданного везения, такой человек не считает нужным концентрировать внимание на том, какими силами в реальности человек смог добиться своего завидного положения. Основная проблема таких сравнений заключается в том, что завистник, уповающий на фактор везения, подсознательно оправдывает свою лень и пассивное отношение к жизни.

2. Поставить себя на место других

Этот способ избавления от зависти напрямую вытекает из предыдущего пункта. Сравнивая себя с другими, человек должен попробовать для начала поставить себя на места объекта осуждения. При этом важно мысленно перенять все особенности его жизни, не только социальное или семейное положение, а также образование, часы, затраченные на получение новых знаний, семейные проблемы, отношения с родителями и друзьями, материальное положение. Вероятнее всего такой глубинный анализ позволит осознать, что жизнь объекта зависти на самом деле не так уж проста и безоблачна. Такое упражнение даст четкое понимание того, скольких усилий и часов работы над собственной жизнью такому человеку стоило его текущее положение дел.

3. Перестать слушать окружающих и сконцентрироваться на собственных ощущениях

В жизни каждого человека обязательно присутствует хотя бы один всезнающий советник, который наверняка знает, как именно нужно жить и что нужно делать. Такой человек всегда старается направить и научить жизни. К сожалению, ничего хорошего из таких советов не следует. Человек, на которого оказывают психологическое давление, замаскированное под участие, окончательно теряется в жизни и перестает понимать, где его реальное мнение, а где искаженный вариант. Жизнь ведомого человека, как правило, начинает меняться под советы окружающих и человек перестает делать то, что ему хочется. Это, разумеется, формирует исключительное недовольство собой и зависть к тем, кто имеет смелость поступать согласно своим желаниям.

Фото: popupspeeddating.com

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