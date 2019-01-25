Эффект невидимой гориллы или "слепота невнимания"

В психологии есть такое понятие, как эффект невидимой гориллы, еще его называют "слепота невнимания", может быть, вы слышали об этом. Начнем с того, что зрение наше может работать отлично, но вот ресурсы мозга ограничены. Из-за этого мы способны сконцентрировать свое внимание только на чем-то одном. Делать несколько дел сразу — сложно для нас именно из-за таких ограничений ресурсов мозга. Например, когда вы думаете, что ведете машину и разговариваете по телефону, при этом все контролируя, вы немного ошибаетесь. На самом деле ваш мозг концентрируется на одной задаче, но он умеет быстро переключаться на другую. Есть всегда приоритетная задача — на ней вы и фокусируетесь, сами того не понимая. Мозг выбирает из огромного числа информации ту, которая более всего вас волнует, а остальное он игнорирует.

Что касается самого феномена "невидимой гориллы", так назывался самый популярный эксперимент Даниеля Симонса. Вообще ученый провел много таких опытов, этот показал самые яркие результаты. Это было в 1975 году. В общем — ученый разделил всех на две команды, в каждой было по три человека. Все они перекидывали друг другу мяч, члены одной команды были в белом, другой — в черном. Нужно было посчитать — сколько бросков сделала та и другая команды. Итак, идет тренировка и вдруг на площадке появляется горилла, вернее — человек в костюме гориллы. Этот герой, как вы подумали, приковал к себе все зрительское внимание. Он помахал руками (лапами) и ушел с площадки. Игра продолжилась, а когда завершилась, всех спросили, что они заметили необычное, никто не рассказал о горилле. Все были сконцентрированы на счете, им сказали считать, они и считали. 60 процентов зрителей не заметили человека в костюме вообще.

Что нам это дает? Первое — нужно помнить о том, что всегда работает эффект гориллы. То есть, нужно уметь расставлять приоритеты. Вы должны понимать, что, если взяться за два дела одновременно, одно из них может незаметно ускользнуть от вас. Вот так сбивают людей на дороге, так забывают о важном разговоре по телефону и так далее.

Второе — эффектом гориллы часто пользуются СМИ, мошенники и какие-нибудь торговцы, это нужно для того, чтобы не заметили что-то важное и действовали по алгоритму нужному им. То есть — нужно быть начеку — не отвлекает ли вас что-то?

Третий вывод — научитесь переключаться от задачи к задаче, для этого нужно тренировать свою внимательность. Можно даже провести свой опыт — покажите своим друзьям видеозапись, на которой команды бросают мяч, скажите им, что нужно внимательно считать. Вы сконцентрируете их внимание, а насколько хорошо, покажет эксперимент.

Фото: Трансерфинг реальности

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