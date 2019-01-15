Как побороть лень и стать активным человеком

Если человек начинает задаваться вопросом о том, как побороть лень, то можно смело сказать, что путь к активной и счастливой жизни уже начался, ведь признать проблему - это уже огромный шаг вперед. Осталось лишь выбрать правильный вектор по борьбе с ленью. Сегодня мы подготовили для вас наиболее действенные и универсальные советы, которые помогут наконец-то избавиться от главного убийцы времени и сделать жизнь более наполненной и осознанной.

1. Ничего не делать.

На первый взгляд совет может показаться странным, ведь вы же хотите избавиться от лени, а не сделать ее центром вашей жизненной Вселенной. Однако не торопитесь осуждать этот оригинальный метод, а лучше незамедлительно попробуйте его на практике. Станьте посреди комнаты и просто смотрите на стену. Смотрите на нее так долго, как только можете. Под запретом находятся любые действия, кроме дыхания и переминания с ноги на ногу. Маловероятно, что вы сможете выдержать такое издевательство над своим организмом и не поддаться соблазну заняться хоть чем-то. Пусть этим «чем-то» станет ваша работа, урок английского или чтение профильной литературы, за которую вы так долго не могли взяться.

2. Внедрить мотивацию в свою жизнь

Мотивация - это невероятно мощный двигатель внутреннего прогресса, который не дает возможности остановиться и лежать на диване. В качестве мотивации прекрасно подходят всевозможные ролики, фильмы, книги, истории успешных людей, а также динамичное окружение. Наиболее действенный способ мотивации - окружить себя активными людьми, которые успевают все и даже больше. На фоне таких индивидуумов просто неприлично сидеть дома и смотреть в одну точку. Такие люди не только помогут вам настроиться на позитивный лад, но и существенно изменят вашу жизнь, обогатив ее огромным количеством новых впечатлений.

3. Начинать день осознанно

С психологической точки зрения утро - это начало всего. В утренние часы происходит мощная внутренняя перезагрузка, поэтому так важно начинать день правильно и осознанно. Если вы хотите провести день активно и эффективно, то проснитесь рано. Это первое правило, которое вы должны неукоснительно соблюдать. Если ваш день начнется в буквальном смысле днем, тогда считайте, что вы его уже пропустили. Обязательные атрибуты успешного утра: проветривание комнаты, бодрящий душ, зарядка, плотный завтрак. Если вы воспользуетесь этими, казалось бы, банальными рекомендациями, то ваш день будет кардинально отличаться от предыдущего, а от лени не останется и следа. Поверьте на слово!

4. Научиться быть оптимистом

Пессимисты менее успешны в жизни, чем оптимисты, да и живут меньше. Умение быть позитивным и концентрироваться на удачных моментах существенно улучшает качество жизни и помогает преодолеть природную лень. День позитивно настроенного человека наполнен яркими событиями и интересными делами, таким людям гораздо легче заставить себя встать с дивана и действовать, ведь они видят возможности буквально во всем.

Фото: что-как.рф

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