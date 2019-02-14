С чего начать процесс саморазвития
Как гласит статистика, вопрос личностного роста и всестороннего саморазвития в последние несколько лет стал самым обсуждаемым в социальных сетях. Это связано с тем, что люди все чаще стали задумываться о личной ответственности за свою жизнь. Невероятно важно осознавать, что саморазвитие - это вполне реальный путь к счастливой и яркой жизни. Человек, который не стоит на месте и постоянно учится чему-то новому, привлекателен для других, он гораздо легче формирует полезные коммуникационные связи и гораздо быстрее выполняет необычные для себя задачи. Такой человек всегда интересен, умен, креативен и всесторонне развит. Сегодня это именно та модель, к которой должен стремиться каждый. Но с чего начать процесс саморазвития? На каких принципах оно строится?
Принципы саморазвития:
Принципы саморазвития - это утверждения, на которых основывается эффективный процесс личностного роста. Для того чтобы наверняка понять вектор движения, важно учитывать эти принципы:
- Финальная цель саморазвития - счастье и гармония
- Ощущение счастья формируется внутри человека и не должно зависеть от окружающих факторов
- Негатив рождает разрушение сознания, поэтому мыслить нужно позитивно
- Каждый сам несет ответственность за себя
- Саморазвитие - это мощная работа над собственной личностью, которая предполагает долгий и тернистый путь
- Перманентное обучение должно стать основой и главным процессом
- Важно ставить реальные и выполнимые цели
- Меньше мечтать и больше делать
- Каждый может измениться
- Не следует пытаться стать кем-то другим, важно стать лучшей версией себя
Препятствия на пути саморазвития:
Как и в каждом деле, в процессе саморазвития существуют определенные препятствия, которые сильно тормозят рост человека.
- Лень. Это неприятное чувство свойственно каждому, однако кто-то борется с ним, а кто-то поддается его пагубному влиянию. Лень способна остановить любые благостные жизненные процессы и внести натуральный хаос.
- Страх. Боязнь попробовать что-то новое и выйти из зоны комфорта часто убивает на корню процесс личностного роста.
- Отсутствие здорового эгоизма. Слепое следование желаниям окружающих подрывает веру в собственные силы и в особенных случаях даже вгоняет в депрессию.
- Невежество. Неприятие очевидных фактов, незнание основ и нежелание прислушиваться к альтернативным мнениям напрямую говорит зашлакованности сознания.
План саморазвития на день
- Саморазвитие - это процесс перманентный, но постепенный и требующий дисциплины. Если вы хотите добиться весомых результатов в процессе личностного роста, то ежедневно посвящайте время этим нехитрым и достаточно рутинным, но действенным способам развития:
- Ранний подъем. Пробуждение в 5-7 часов утра способно в буквальном смысле изменить жизнь. Наш мозг устроен таким образом, что в утренние часы он работает более эффективно.
- Бодрящий душ и 15-минутные физические упражнения. Отлично подойдет йога, пилатес или самая обыкновенная зарядка. Будет прекрасно, если вы дополните данный утренний ритуал непродолжительной медитацией, которая позволит вам зарядиться энергией на грядущий день.
- Плотный завтрак. Завтрак - это основной прием пищи, который должен максимально наполнить энергией и придать сил на весь день. Если вы до сих пор начинаете день с чашки пустого кофе, то скорее отказывайтесь от этой привычки, ведь она мешает вам жить полноценной жизнью.
- Получение новых знаний. Каждый день необходимо пробовать что-то новое и углублять уже имеющиеся знания.
- Следование своему призванию.
- Выстраивание хороших и качественных отношений с окружающими людьми.
Фото: proofessor.co.uk
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