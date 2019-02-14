Как гласит статистика, вопрос личностного роста и всестороннего саморазвития в последние несколько лет стал самым обсуждаемым в социальных сетях. Это связано с тем, что люди все чаще стали задумываться о личной ответственности за свою жизнь. Невероятно важно осознавать, что саморазвитие - это вполне реальный путь к счастливой и яркой жизни. Человек, который не стоит на месте и постоянно учится чему-то новому, привлекателен для других, он гораздо легче формирует полезные коммуникационные связи и гораздо быстрее выполняет необычные для себя задачи. Такой человек всегда интересен, умен, креативен и всесторонне развит. Сегодня это именно та модель, к которой должен стремиться каждый. Но с чего начать процесс саморазвития? На каких принципах оно строится?

Принципы саморазвития:

Принципы саморазвития - это утверждения, на которых основывается эффективный процесс личностного роста. Для того чтобы наверняка понять вектор движения, важно учитывать эти принципы:

Финальная цель саморазвития - счастье и гармония

Ощущение счастья формируется внутри человека и не должно зависеть от окружающих факторов

Негатив рождает разрушение сознания, поэтому мыслить нужно позитивно

Каждый сам несет ответственность за себя

Саморазвитие - это мощная работа над собственной личностью, которая предполагает долгий и тернистый путь

Перманентное обучение должно стать основой и главным процессом

Важно ставить реальные и выполнимые цели

Меньше мечтать и больше делать

Каждый может измениться

Не следует пытаться стать кем-то другим, важно стать лучшей версией себя

Препятствия на пути саморазвития:

Как и в каждом деле, в процессе саморазвития существуют определенные препятствия, которые сильно тормозят рост человека.

Лень. Это неприятное чувство свойственно каждому, однако кто-то борется с ним, а кто-то поддается его пагубному влиянию. Лень способна остановить любые благостные жизненные процессы и внести натуральный хаос.

Страх. Боязнь попробовать что-то новое и выйти из зоны комфорта часто убивает на корню процесс личностного роста.

Отсутствие здорового эгоизма. Слепое следование желаниям окружающих подрывает веру в собственные силы и в особенных случаях даже вгоняет в депрессию.

Невежество. Неприятие очевидных фактов, незнание основ и нежелание прислушиваться к альтернативным мнениям напрямую говорит зашлакованности сознания.

План саморазвития на день

Саморазвитие - это процесс перманентный, но постепенный и требующий дисциплины. Если вы хотите добиться весомых результатов в процессе личностного роста, то ежедневно посвящайте время этим нехитрым и достаточно рутинным, но действенным способам развития:

Ранний подъем. Пробуждение в 5-7 часов утра способно в буквальном смысле изменить жизнь. Наш мозг устроен таким образом, что в утренние часы он работает более эффективно.

Бодрящий душ и 15-минутные физические упражнения. Отлично подойдет йога, пилатес или самая обыкновенная зарядка. Будет прекрасно, если вы дополните данный утренний ритуал непродолжительной медитацией, которая позволит вам зарядиться энергией на грядущий день.

Плотный завтрак. Завтрак - это основной прием пищи, который должен максимально наполнить энергией и придать сил на весь день. Если вы до сих пор начинаете день с чашки пустого кофе, то скорее отказывайтесь от этой привычки, ведь она мешает вам жить полноценной жизнью.

Получение новых знаний. Каждый день необходимо пробовать что-то новое и углублять уже имеющиеся знания.

Следование своему призванию.

Выстраивание хороших и качественных отношений с окружающими людьми.

Фото: proofessor.co.uk

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