Как оградить детей от наркотиков?

Наркотики становятся одной из самых страшных проблем современного общества. Появление всё большего числа разных синтетических веществ значительно усугубляет ситуацию: затрудняется их распознавание, диагностика наркоманов. Что делать родителям: как уберечь детей от наркотической зависимости?

Причины наркомании

По мнению психологов, существуют как минимум три причины, по которым молодые люди выбирают путь наркомании. Во-первых, наркотики начинают употреблять те, у кого не получается выстроить общение с окружающими людьми. Во-вторых, человек не может принять взвешенное решение, оказавшись в трудной жизненной ситуации, и начинает искать иной выход — в наркотиках. В-третьих, наркомания поглощает тех, кто не верит в свои силы, занижает свою самооценку.

Обычно мы представляем наркоманов как людей маргинального вида, которые неприятно пахнут, неадекватно реагируют на всё и выглядят ужасно. Но зачастую человек может принимать наркотики и при этом внешне никак себя не проявлять.

На что обратить внимание?

Естественно, что дети в подростковом возрасте чаще всего попадают в группу риска. Некоторые уже имеют зависимость и им можно ставить диагноз, у других же не констатируется болезнь — только употребление, пристрастие. Родителям очень важно находиться в постоянном контакте с ребенком — это не то же самое, что контролировать. Главное — иметь доверительные отношения, интересоваться кругом общения и насторожиться в том случае, если друзья сменились, появились новые, неизвестные товарищи. Конечно, внешние признаки также позволят определить употребление наркотиков. Нельзя оставлять без внимания странный цвет лица, бледный или, наоборот, ярко-пунцовый, изменение настроения, замедление или убыстрение речи. В этом случае необходимо провести тест на наркотики, который доступен в любой аптеке. Проверка покажет: употреблял ли подросток наркотические вещества или нет.

По мнению наркологов, очень важно обратить внимание на психологическую обстановку в семье. Чаще всего наркоманы выходят из неблагополучных семей, но большое количество наркозависимых формируются в результате гиперопеки, когда дети из вполне приличных, интеллигентных семей "бунтуют" против своего образа жизни и родительского отношения.

Главная угроза

Масштабы проблемы наркомании в нашей стране, к сожалению, огромны. Согласно статистике, более полумиллиона наркоманов состоят на учете. А целом количество российских граждан, которые иногда употребляют наркотические и психотропные вещества, достигает восьми с половиной миллионов человек, причем почти пятая часть из них употребляет героин. А жертвами передозировки каждый год становятся до 100 тысяч человек.

Синтетические наркотики представляют огромную проблему в связи с их доступностью: их легче достать, чем другие виды, но и влияние на психику значительно выше. В связи с чем человек очень быстро вовлекается в употребление наркотика, формируя зависимость от него.

Фото: belrynok.ru

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