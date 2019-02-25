Сколько времени необходимо для формирования полезной привычки?

В интернете периодически можно встретить "мотивирующие" картинки с воодушевляющими подписями, гласящими, что "Для формирования привычки достаточно всего лишь [...] дней! Задумайтесь!".

Подумать тут и в самом деле есть о чём. Разные источники указывают различное время - от нескольких дней вплоть до месяца. Правильный же срок не укажет никто, и это верно - ведь формирование одних и тех же привычек у людей занимает абсолютно разное время, а некоторые, как ни старайся, никогда не приживутся, скорее, станут обязательным делом, которое выполняешь через силу, потому что просто надо, и бросишь сразу, как пропадёт необходимость.

Конечно, когда хочешь завести полезные навыки, сроки вроде десяти дней или двух недель выглядят крайне привлекательно - думаешь, что вот всего лишь немножко заставлю себя, а дальше всё пойдёт само собой как по маслу И вот выделенное время подходит к концу, а никакой привычки не выработалось... Если ожидаемого результата не наступит и через несколько дней, занятие так и будет проходить через "не хочу", начнут появляться мысли, что всё бесполезно и пора отказаться от этого дела.

Поэтому, прежде чем планировать обзавестись какой-либо привычкой, нужно уяснить - срок их формирования индивидуален и в немалой степени зависит от уже имеющейся обычной модели поведения. Чем сильнее её надо будет менять, тем дольше придётся привыкать, и тем сложнее будет заставлять себя следовать новому шаблону. Несколько советов помогут преодолеть этот период и не бросить занятие на полпути.

1. Чётко обозначенные цели

Задумывая масштабное изменение в жизни, необходимо отчётливо представить себе, что именно вы собираетесь делать. Не просто "вести здоровый образ жизни", а конкретно - отказаться от вредных привычек, питаться заранее продуманным меню, делать по расписанию определённые упражнения, заранее подобранные в комплекс, и так далее.

2. Преграды и способы их преодоления

Препятствия на пути к цели неизбежны. Большинство из них вытекает из повседневных задач - к примеру, идти после работы в спортзал зачастую нет желания. Стоит продумать различные варианты решения таких ситуаций. Идти в компании с кем-то, с кем будет веселее и сложнее отказаться, или подобрать распорядок так, чтобы уставать от рабочих дел как можно меньше.

3. Внешний контроль

Если собственная мотивация не очень сильна, из-за чего постоянно происходят ненужные послабления, можно привлечь другого человека в качестве средства контроля, который будет следить за выполнением плана, хвалить или укорять и давать советы. Ещё лучше найти сподвижника - при лёгкой, дружеской конкуренции проще добиться желаемого.

4. Напоминания

Иногда старые манеры поведения столь сильны, что о новых можно просто-напросто периодически забывать, особенно поначалу. В таком случае необходимо озаботиться различными напоминаниями - например, сообщения на телефоне или разнообразные стикеры, наклеенные в стратегически важных местах, где они постоянно на виду.

5. Необходимое количество времени

Приобретение полезного навыка - долгий процесс, и не стоит расстраиваться, если в первое время не всё будет получаться гладко. Нельзя ограничивать себя минимальными сроками, ругая себя за малейшее отступление - этим только желание отказаться от задумки станет ещё сильнее. При правильном подходе с достаточным количеством времени, новая привычка рано или поздно будет сформирована.

Фото: womenbox.net

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