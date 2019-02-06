Восточный стиль мышления: в чем разница?

С самого детства нас учат тому, что хорошо, а что плохо. Мы точно знаем, что белое, что чёрное, где сторона правая, где сторона левая. Всё это кажется логичным, но не для всех. Если мы обратимся к восточному стилю мышления, станет понятно, что подобные прописные истины, которыми мы привыкли мыслить, являются помраченным сознанием. Что же предлагает нам восточный стиль мышления? По мнению Будды, наша жизнь является колесом, рождение и смерть сменяются, никакого конца, по сути, не существует.

Жизнь на Земле напрямую зависит от предыдущих воплощений, получается, что человек может возвращаться в прошлое, ещё это значит, что жизненные пути и какие-то определенные ситуации могут повторяться. Также восточное мышление подразумевает то, что вселенных может быть очень много, просто мы об этом ничего не знаем, получается, что они могут быть не только параллельными, но ещё и вложены друг на друга. Понимайте, как хотите. Восточный стиль имеет одно очень яркое сравнение. Когда речь идёт о вселенных, их олицетворяют жемчужины, все они составляют одно ожерелье ведического бога Индру. Дело в том, что каждая жемчужина отражается в другой, соседней, это и символизирует вселенные.

Мы, кстати, часто употребляем восточную мысль, сами того не подозревая. Речь идёт о бумеранге, мы часто говорим, что добро возвращается добром, а зло злом. Разве не значит это то, что вселенная циклична, а значит, это колесо жизни, о котором говорит Будда. Восточная философия говорит нам о том, что все события неразрывно связаны друг с другом. Восточная мудрость говорит нам о том, что нельзя вещи однозначно называть плохими и однозначно назвать хорошими. Нельзя говорить, что одно полезно, а другое — нет. Такие эмоции излишни, они становятся преградами на пути к успокоению и просветлению. Вот о чем говорит нам восточная мудрость.

На Востоке не принято стесняться "учиться" просветлению. Это тяжелый труд, который не достижим без гуру, духовного наставника. Он умеет настроиться на отдельного человека и помочь именно ему прийти к просветлению. Да, звучит все это как-то магически, но это работает, когда человек верит. Люди разбираются в себе и своей жизни благодаря просветлению с позиции восточного мышления. Единственный минус — часто такое стремление к "без эмоциональности" и желание перестать оценивать (плохое и хорошее) приводит к лицемерию. Так что, если вы не в силах успокоить свой разум, не надо обманываться и жить не своей жизнью. Восточный стиль под силу далеко не каждому. Это большая работа над собой, а не изменение внешнего стиля поведения.

Фото: nadysha.ru

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