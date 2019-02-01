"Я подумаю об этом завтра": прокрастинация и как её преодолеть

Откладывание дел на неопределённое "потом" рано или поздно обернётся огромным перечнем навалившихся обязанностей, с которыми непременно надо расправиться, и хорошо, если удастся решить их все. Но очень часто работа в итоге так и не выполнена, из-за чего ряд негативных последствий - от просто плохого настроения до ссоры с близкими или выговора от начальства. Тем не менее, несмотря на все обещания разбираться с задачами по мере их возникновения, лишь стоит им возникнуть, как решимость мгновенно улетучивается и находится сотня отговорок отодвинуть исполнение на попозже. И так происходит из раза в раз, а затем становится стыдно, совесть мучает и заставляет давать всё новые невыполнимые обещания...

Самое важное - осознать проблему в том, что дела вечно откладываются не потому, что на них не хватает времени, а именно потому, что нет желания их выполнять, и свободные часы используются на что угодно, только не на то, что действительно нужно. Затем, взяв волю в кулак, нужно приступать ликвидировать эту проблему.

Для начала стоит создать список всех упущенных задач и причин, по которым они были отложены на неопределённый срок. Это наглядно продемонстрирует, сколько всего начинаний так и не было завершено по неуважительным причинам и даст понять весь масштаб последствий промедления.

Затем надо создать подробный перечень будущих целей, с подпунктами. Каждую глобальную цель стоит разделить на несколько маленьких, и методично выполнять их все по порядку. Довольно часто крупная задача пугает своими размерами, из-за чего кажется, что её никогда не решить, а потому нет смысла браться за неё прямо сейчас. Разбив её на части, в итоге будет намного проще справиться.

Не стоит переключаться с выполнения одного пункта на другой, не разобравшись с первым. Сначала нужно его завершить, и только потом перейти к следующему. Переходы снижают внимание и занимают гораздо больше времени, даже если и можно подумать, что дела идут быстрее - ведь выполняются сразу несколько! - общий результат выйдет хуже, чем мог бы быть.

Не следует составлять многостраничные списки - решимость весьма убавится, когда будет видно, что из пятидесяти запланированных дел "галочки" проставлены только у двух-трёх. Лучше выбрать пару целей, похвалить себя после их завершения и взять следующие. Самые сложные не стоит откладывать напоследок, они должны быть одни из первых. Таким образом будут завершены и важные задачи, и получено моральное удовлетворение.

От всех отвлекающих факторов следует избавиться. Даже если кажется, что нет ничего плохого в том, чтобы проверить последние новости и сообщения, постоянное отвлечение на них забирает огромную массу времени.

Если есть опасения, что мотивации не хватит, можно заручиться поддержкой окружающих. Находясь под контролем и получая по возможности помощь, желание забросить дела проще игнорировать.

И самое приятное - за своевременно исполненное дело можно позволить себе некоторое вознаграждение. Но после него не начинать расслабляться, а продолжить работу над следующими пунктами списка.

Фото: skrepo.ru

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