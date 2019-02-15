Эгоизм: что такое и его грани

Прежде чем упрекнуть кого-то в эгоизме, нужно понять, что же это всё-таки такое. Эгоизм - штука сложная, нельзя сказать вот так сходу, какого человека назвать эгоистом. Это явление включает в себя сразу несколько аспектов, о них мы сейчас и поговорим. Начнём с того, что мир, где все руководствуются едиными целями и интересами - утопия. Такого никогда не будет, это логично и понятно. Личная выгода интересы каждого человека всегда будут проявляться, каждый человек отстаивает свою позицию, принципы, борется за место под солнцем.

Первая грань, о которой мы поговорим, это уникальность. Дело в том, что, если человек проявляет эгоизм, как нам кажется, это свидетельствует о том, что он нашел в себе нечто такое, чего не видит в других. То есть, эгоистами очень часто называют людей за то, что они живут не так, как остальные, как большинство, как вы. Человек просто делает то, что ему нравится, живёт так, как ему кажется правильным, но его почему-то называют эгоистом. Людей всегда раздражает, если кто-то выбивается из толпы, чем-то сильно отличается, возможно, делает то, на что у других не хватает духа, смелости. Именно о такой уникальности идёт речь, зачастую осознание этой уникальности и приводит к такому поведению, которое со стороны ассоциируется у людей с эгоизмом.

Многие психологи в качестве второго аспекта называют творческий момент, речь о том, как ведут себя творческие личности. Художники, музыканты, актеры, большинство из них ставят свой талант, свои достижения на первое место, уже на втором располагаются семья, друзья и так далее. Очень часто браки с творческими людьми не складываются, распадаются семьи, рушится дружба, всё дело в проявлении эгоизма. Но по-другому нельзя, если человек творческий, но в нём нет ни капли эгоизма, он просто перестает творить. Возвращаемся к тому, что эгоизм не всегда проявление чего-то плохого, иногда это просто что-то непохожее на других.

То же самое касается гениальности, если человек одарен в какой-либо из сфер жизни, он многим кажется эгоистом, на самом же деле, он просто идет по своему пути, не обращая внимания на то, кто и что говорит. Он уверен в своей правоте, уверен в точности и правильности своих знаний, действий, ему всё равно, что вы скажете, именно поэтому таких людей принимают за эгоистов.

В один ряд с этими аспектами можно поставить красоту, это в большинстве касается женщин, но в последнее время затрагивает и мужчин. И речь идёт о том, что красота и правда требует жертв. Например, рождение детей, этот процесс сказывается на фигуре, из-за чего многие женщины попросту отказываются рожать ребёнка. На эту тему можно много рассуждать, но в контексте эгоизма можно сказать о том, что для самой этой дамы никакого эгоизма здесь нет, это просто ее выбор. Другим фактором является успех, очень часто люди, которые достигли определённых вершин, остаются одни, умирают в одиночестве, а всё потому, что успех психологически человека отодвигает от остальных, в этом и проявляется его эгоизм, которой становится заметен, а как результат - одиночество.

Фото: dom-isemya.ru

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