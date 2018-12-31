Советы, которые помогут не поругаться с родственниками в праздники

Быстрый темп жизни позволяет делать остановки в выходные или праздники, являющиеся для занятых людей спасением: организм успевает восстановиться, а душа отдохнуть от постоянных нагрузок. Но зачастую праздники приходится проводить в компании родственников, любезно приехавших погостить. Они могут быть приятными людьми, вежливыми и воспитанными, но конфликтные ситуации возникают даже на ровном месте. Чтобы не начинать ссориться с близкими или дальними родственниками, следует придерживаться определенных правил. И лучше, чтобы гости и жители дома так же изучили описанные ниже советы: они помогут провести праздники весело, забыв о разногласиях и спорах.

Как не вступать в конфликт с детьми

Во время выходных или праздников дети начинают чувствовать свободу. Родители могут ограничивать ребенка или же наоборот - разрешать ему абсолютно всё и выполнять каждое требование. Но часто вариант прислушаться к малышу и дать ему возможность понять ситуацию проходит мимо мам и пап. Они забывают о мнении и желании ребенка, постоянно думая сразу за двоих. Начните обсуждать варианты, а не просто отказываться или соглашаться. Подумайте о раздельном времени досуга, если ребенок уже достаточно взрослый. Родителям иногда тоже нужно провести время вместе, особенно если выходные позволяют это сделать. Не стоит заставлять детей сидеть за праздничным столом со взрослыми, если они хотят играть или рассказывать друг другу веселые истории. Потом они вырастут и сами захотят присоединиться к общей беседе.

Как не поссориться с мужем или женой

Перед приездом родственников и началом празднования нужно сесть и нормально поговорить о целях и ожиданиях от предстоящего веселья. Это нужно делать, чтобы не столкнуться с неожиданной реакцией и выяснениями отношений прямо на глазах у окружающих. Обоим сторонам нужно понять, что праздник не должен быть омрачен грустью и тоской, резкими словами или щекотливыми темами. Даже если возникают разные желания по повод организации праздника, выбора блюд или последующего проведения выходных - не стоит расстраиваться и начинать повышать голос. Ситуацию можно разрешить спокойно и найти выход из сложившейся ситуации с помощью нормального разговора на данную тему.

Как не обострить отношения с родителями

Когда возникает мысль повздорить с родителями, вспомните об их теплом отношении на протяжении всей жизни и том чувстве любви, которое не может подарить никто другой. Провести праздники с родителями - отличная затея, они смогут перенести вас в детство, а родителям дать понять, насколько ценны и теплы проявляемые чувства. Чтобы не возникало причин для ссор, постарайтесь деликатно намекнуть, каких тем не стоит касаться в разговоре. Придумайте различные развлечения, они позволят сплотиться и вспомнить старые времена. Лучше будет, если мама с папой будут помогать и в подготовке к празднованию: украшению дома и ели, расстановке столовых приборов, подбору костюмов для детей.

Фото: idntimes.com

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