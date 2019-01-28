Музыка и личность: что она о нас говорит

Конечно, вкусы человека говорят многое. Очень часто мы выбираем одежду, хобби исходя из того, какой у нас тип личности, характер. То же самое с музыкой, можно многое сказать о человеке, если знать, какую музыку он предпочитает. Допустим, если человек очень любит слушать музыку кантри, то он более эмоционально устойчив, скорее всего, а вот любители танцевальных композиций, как правило, менее устойчивы. Если человек предпочитает слушать классическую музыку, скорее всего, у него есть какая-то творческая основа личности, он очень быстро создает какие-либо идеи, может придумать интересный проект. А любовь к классическим произведениям говорит о том, что человек часто избегает внимания к своей персоне, возможно, он не следит за модой, скорее всего, у него присутствует неуверенность в собственных решениях.

Если человек постоянно слушает рэп, если он наслаждается таким стилем музыки, значит он умеет ладить с людьми. Очень часто он не обращает внимания на какие-то негативные оценки со стороны. Любовь к рэпу ещё и говорит о том, что с этим человеком легко и комфортно проводить время, такие люди не требуют каких-то больших усилий с вашей стороны, а ещё они ценят собственное время, как правило, не растрачивают его по пустякам. Что касается джаза или блюза, люди, которые предпочитают такие музыкальные жанры, как правило, находятся где-то в своем маленьком мире, они не любят ввязываться в бытовые ситуации, мыслить надо не низкими проблемами. Зачастую, если человек слушает джаз или блюз, он озабочен какими-то высокими вопросами, философскими, не опускается до мелких разборок. Ещё одним интересным моментом является то, что любители джаза и блюза, как правило, не нуждается в постоянном общении с людьми. А ещё один интересный факт говорит о том, что любители таких музыкальных жанров очень часто обладают завышенной самооценкой.

Что касается металла и рока, те, кто предпочитает такой жанр музыки, очень часто оказываются трудолюбивыми ответственными людьми. Зачастую они недооценивают собственные силы, а ещё им часто мешает застенчивость, они боятся выйти из тени и показаться публике. Отдельная категория людей - те, кто предпочитает инди музыку. Известно, что такие люди являются прямыми по своему характеру, иногда их мысли прямо противоположны любым здравым предположениям. Ну, а если человек слушает поп-музыку, у него очень лёгкий характер, как правило, люди простые в общении, у них хорошее чувство юмора, они не так часто мечтают, больше занимаются повседневными делами, обиды прощают быстро, не носят в себе негативные эмоции.

Фото: gadget.bisnis.com

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