Почему любовь к себе так ценна и важна для человека

Слово "самовлюбленность" и словосочетание "любовь к себе" имеют разные значения, но зачастую расцениваются одинаково. Но люди часто привыкли совмещать их в одно и думать, что любовь к собственной личности — нарциссизм, который всегда выступает в негативном свете. На деле проявление чувства собственного достоинства и правильная оценка особенностей, присущих конкретной личности, является двигателем для человека, помогающим осознать плюсы и минусы, взяться за их исправление с огромным желанием становиться лучше. Чрезмерное чувство любви к себе может нанести такой же вред, как и маленький его недостаток. Низкая самооценка и желание перестать общаться с людьми точно не сделаем из человека мощную личность с важными и нужными качествами для развития. Почему же ценно уметь любить собственное тело и душу?

Понятие уникальности

Особенность каждого человека заключается в его неповторимости, присущих качествах и проявлений, реакции на эмоции, которой не могут похвастаться остальные. Понятие собственной уникальности и особенности приходит с ощущением чувства любви и особой ценности. Человек постепенно начинает понимать, почему друзья тянутся к нему, а знакомые постоянно говорят об особенностях, которых нет у окружающих. С наступлением данного периода можно перестать проводить линию сравнения с близкими, коллегами или друзьями — приходит осознание того, что уникальность лишь помогает в жизни, а не делает её серой или плохой.

Меняется отношение окружающих

Если человек сомневается в собственных силах, не может слушать комплименты и никогда не соглашается с похвалой, то он автоматически может ожидать похожего от остальных людей. Общество привыкло видеть в личностях сильный стержень, чтобы заряжаться позитивом, искать новые возможности и следовать идеям, без которых невозможно движение вперед. Неуверенный человек будет лишь тянуть вниз, уверяя, что на дне тоже живется неплохо. Любовь и уважение к собственным словам, уверенность в них поможет вселить в людей возможность думать о хорошем и верить, что чудеса обязательно случатся.

Принятие внешности

Полюбишь себя, но внешность же не изменится, как смириться с ней? Любовь и означает принятие, можно пробовать изменить изъяны, решиться на крайние меры, но потом понять — манипуляции были лишними и принятие истинной внешности, естественность — хороший вариант для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Когда человек любит каждый уголочек тела, он принимает и внешность, оставшуюся без изменений. Он а же тоже индивидуальна и прекрасна, приятные черты лица, ровный тон кожи и свежий внешний вид. Иногда фантазия помогает добиться нужного результата без использования лишних средств.

Мир преображается

Человек начинается иначе относиться не только к собственным плюсам и минусам, лицу, коротким ногам или плохому характеру. Он начинает видеть прелесть природы, обращать внимание на окружающий мир и понимать, что раньше внимание было обращено на исправление и углубление в себя — сейчас же боль прошла, её сменила гармония, проявляющаяся в различных сферах жизни и помогающая дышать ровно и спокойно.

Фото: semavi. ws

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